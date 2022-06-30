https://ria.ru/20220630/poliplast-1799197731.html

"Полипласт" выступила партнером чемпионата ФХР 3х3 "Лига ставок City cup"

"Полипласт" выступила партнером чемпионата ФХР 3х3 "Лига ставок City cup" - РИА Новости, 30.06.2022

"Полипласт" выступила партнером чемпионата ФХР 3х3 "Лига ставок City cup"

18 июня Федерация хоккея России объявила о создании новой лиги по хоккею 3х3. Официальный запуск Экстремальной хоккейной лиги (Xtreme Hockey League) состоится 1 РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:15

2022-06-30T11:15

2022-06-30T11:15

пресс-релизы

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МОСКВА, 30 июн - АО "Полипласт".18 июня Федерация хоккея России объявила о создании новой лиги по хоккею 3х3. Официальный запуск Экстремальной хоккейной лиги (Xtreme Hockey League) состоится 1 июля. В ФХР отмечают особую социальную значимость проекта XHL, который позволит увеличить число профессиональных хоккеистов в России, повысить конкуренцию в соревновательном процессе и дать игрокам развитие и новые перспективы.В преддверии запуска Экстремальной хоккейной лиги, компания "Полипласт Новомосковск" выступила официальным партнёром турнира по хоккею Чемпионат ФХР 3х3 – Лига Ставок City Cup, который прошёл 25 июня в "Арена Балашиха".В турнире приняли участие 12 команд, названных именами российских городов-хоккейных центров. Группа А: "Новосибирск", "Санкт-Петербург", "Екатеринбург". Группа В: "Москва", "Омск", "Тула". Группа С: "Сочи", "Новокузнецк", "Хабаровск". Группа D: "Казань", "Челябинск", "Магнитогорск".С раннего утра и до полуночи именитые игроки НХЛ и КХЛ выходили на лед "Арена Балашиха", чтобы побороться за звание лучшей команды турнира в формате 3х3.Порадовать болельщиков своей игрой приехали звездные хоккеисты: Николай Прохоркин, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Иван Просветов, Илья Любушкин и другие профессиональные игроки.По итогам группового турнира в плей-офф вышли команды Новосибирска, Екатеринбурга, Омска, Москвы, Новокузнецка, Сочи, Магнитогорска и Казани.Чемпионат завершился победой команды "Казань", которая в финале обыграла "Москву" по буллитам со счетом 2:1. Призовой фонд турнира составил 5 млн рублей.Как отметил президент ФХР Владислав Третьяк – "ФХР этот турнир уже проводит во второй раз, он все лучше и лучше, интереса все больше и больше. Очень большой интерес к этому турниру, и мне как профессионалу интересно смотреть на это: много моментов, игра вратарей, буллиты – этого ждут болельщики. Мы думаем над тем, чтобы такие турниры были в разных городах, где одна команда была бы хозяином и за нее болел бы весь город, был бы большой ажиотаж. Есть много вариантов"Поддержка спорта – один из важнейших приоритетов социальной политики "Полипласт". Уже несколько лет компания реализует программу поддержки массового и профессионального хоккея, в рамках которой финансирует академию хоккея им. Б.П. Михайлова, следжхоккейную команду "АКМ-следж", строит ледовые арены, открывает хоккейные корты, является социальным партнёром Федерации хоккея Тульской области и содействует реализации региональной программы по развитию хоккея. Поддержка, оказанная компанией Полипласт новой хоккейной лиге, безусловно станет импульсом к новому витку популяризации хоккея.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы