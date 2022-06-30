https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау - РИА Новости, 30.06.2022
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау
Показания на ректора РАНХиГС Владимира Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ректор "Шанинки" Сергей Зуев и другие фигуранты, следует из... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:03
2022-06-30T19:03
2022-06-30T19:05
происшествия
владимир мау
россия
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Показания на ректора РАНХиГС Владимира Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ректор "Шанинки" Сергей Зуев и другие фигуранты, следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде во время избрания ему домашнего ареста.В материалах дела имеется протокол очной ставки между Раковой и Мау.Полиция в четверг предъявила ректору РАНХиГС Владимиру Мау обвинение в хищении денежных средств вуза.Дело ведет следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.
https://ria.ru/20220630/mau-1799292490.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, владимир мау, россия, москва, анастасия ракова
19:03 30.06.2022 (обновлено: 19:05 30.06.2022)
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау
Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау