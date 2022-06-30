https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау - РИА Новости, 30.06.2022

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау

Показания на ректора РАНХиГС Владимира Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ректор "Шанинки" Сергей Зуев и другие фигуранты, следует из... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:03

2022-06-30T19:03

2022-06-30T19:05

происшествия

владимир мау

россия

москва

анастасия ракова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260310_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_fd4d8892817ab85ec554efd60d9340f1.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Показания на ректора РАНХиГС Владимира Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ректор "Шанинки" Сергей Зуев и другие фигуранты, следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде во время избрания ему домашнего ареста.В материалах дела имеется протокол очной ставки между Раковой и Мау.Полиция в четверг предъявила ректору РАНХиГС Владимиру Мау обвинение в хищении денежных средств вуза.Дело ведет следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.

https://ria.ru/20220630/mau-1799292490.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, владимир мау, россия, москва, анастасия ракова