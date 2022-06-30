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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау - РИА Новости, 30.06.2022
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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау - РИА Новости, 30.06.2022
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау
Показания на ректора РАНХиГС Владимира Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ректор "Шанинки" Сергей Зуев и другие фигуранты, следует из... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:03
2022-06-30T19:05
происшествия
владимир мау
россия
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Показания на ректора РАНХиГС Владимира Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ректор "Шанинки" Сергей Зуев и другие фигуранты, следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде во время избрания ему домашнего ареста.В материалах дела имеется протокол очной ставки между Раковой и Мау.Полиция в четверг предъявила ректору РАНХиГС Владимиру Мау обвинение в хищении денежных средств вуза.Дело ведет следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.
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происшествия, владимир мау, россия, москва, анастасия ракова
19:03 30.06.2022 (обновлено: 19:05 30.06.2022)
 
Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау

Бывшая замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВидеокамеры журналистов у здания Тверского районного суда Москвы
Видеокамеры журналистов у здания Тверского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Видеокамеры журналистов у здания Тверского районного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Показания на ректора РАНХиГС Владимира Мау дала экс-замминистра просвещения Марина Ракова, ректор "Шанинки" Сергей Зуев и другие фигуранты, следует из материалов дела, оглашенных в Тверском суде во время избрания ему домашнего ареста.
"Представлены протокол допроса Зуева 29 сентября 2021 в качестве свидетеля, давались показания относительно контрактов, протокол допроса в качестве свидетеля Раковой",- зачитала материалы судья.
В материалах дела имеется протокол очной ставки между Раковой и Мау.
Полиция в четверг предъявила ректору РАНХиГС Владимиру Мау обвинение в хищении денежных средств вуза.
Дело ведет следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 15:40
Биография Владимира Мау
 
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