https://ria.ru/20220630/podmoskove-1799188460.html
Воробьев: качество песка на пляжах Подмосковья не уступает мальдивскому
Воробьев: качество песка на пляжах Подмосковья не уступает мальдивскому - РИА Новости, 30.06.2022
Воробьев: качество песка на пляжах Подмосковья не уступает мальдивскому
Качество песка на пляжах Московской области по качеству не уступает песку на Мальдивских островах, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:36
2022-06-30T10:36
2022-06-30T10:36
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
отдых
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799185437_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8600d87217d3e3cbc588533e009727a.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Качество песка на пляжах Московской области по качеству не уступает песку на Мальдивских островах, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, на территории Московской области расположены около двухсот пляжей, которые оборудованы спасательными вышками, урнами, душевыми кабинами и волейбольными площадками."Качество песка, мы проводили анализ соответствующий, он ничем не уступает Мальдивскому", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20220630/parki-1799184064.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799185437_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_9cdbc10a4c7c02982a3a243b6d9f0ab2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), отдых