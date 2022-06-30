https://ria.ru/20220630/podmoskove-1799188460.html

Воробьев: качество песка на пляжах Подмосковья не уступает мальдивскому

Воробьев: качество песка на пляжах Подмосковья не уступает мальдивскому - РИА Новости, 30.06.2022

Воробьев: качество песка на пляжах Подмосковья не уступает мальдивскому

Качество песка на пляжах Московской области по качеству не уступает песку на Мальдивских островах, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:36

2022-06-30T10:36

2022-06-30T10:36

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

отдых

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Качество песка на пляжах Московской области по качеству не уступает песку на Мальдивских островах, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, на территории Московской области расположены около двухсот пляжей, которые оборудованы спасательными вышками, урнами, душевыми кабинами и волейбольными площадками."Качество песка, мы проводили анализ соответствующий, он ничем не уступает Мальдивскому", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20220630/parki-1799184064.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), отдых