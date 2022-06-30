https://ria.ru/20220630/podderzhka-1799251599.html

Нижегородский губернатор рассказал о господдержке местных аграриев

Нижегородский губернатор рассказал о господдержке местных аграриев - РИА Новости, 30.06.2022

Нижегородский губернатор рассказал о господдержке местных аграриев

Аграрии Нижегородской области в 2022 году уже получили государственную поддержку на сумму 2,9 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Глеб Никитин в четверг РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:30

2022-06-30T13:30

2022-06-30T15:26

экономика

нижегородская область

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Аграрии Нижегородской области в 2022 году уже получили государственную поддержку на сумму 2,9 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Глеб Никитин в четверг в ходе отчета перед законодательным собранием региона."Для сохранения и приумножения потенциала агропромышленного комплекса тщательно следим за его поддержкой. Уже сейчас организациям АПК Нижегородской области оказаны меры финансовой поддержки на сумму 2,9 миллиарда рублей, что составляет около 54% бюджетных ассигнований на 2022 год", - рассказал Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что в регионе активно развивается программа льготного кредитования, что особенно важно в сложившихся условиях для чувствительного аграрного сектора. "В дополнение, по федеральной программе, выделено 417 миллионов рублей. Это позволило нижегородским предприятиям взять 170 кредитов более чем на 7,4 миллиарда рублей. При этом предоставляется возможность пролонгации краткосрочных кредитов, полученных в прошлом году. На реализацию региональной программы льготного кредитования аграриев сверх установленного мы направили 150 миллионов рублей", - сказал Никитин.Он напомнил, что была проведена дополнительная капитализация Фонда поддержки АПК в размере 300 миллионов рублей с целью выдачи льготных займов для создания продовольственного резерва основных видов сельскохозяйственных продуктов.Губернатор Нижегородской области отметил высокий потенциал сектора АПК. "Отличным фундаментом для его укрепления стали и новые производства 2021 года. Было реализовано 46 инвестиционных проектов на общую сумму почти 8 миллиардов рублей, дополнительно создано 422 рабочих места", - подчеркнул Никитин.Всего в 2021 году в регионе построено и реконструировано 25 животноводческих объектов общей мощностью 9,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Введено в эксплуатацию 12 новых животноводческих объектов для производства молока.

https://ria.ru/20220628/turizm-1798742231.html

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экономика, нижегородская область