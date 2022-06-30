Тюменская область предоставляет уникальную поддержку IT-сфере, заявил Моор
Глава Тюменской области Моор: регион предоставляет уникальную поддержку IT-компаниям
Александр Моор
ТЮМЕНЬ, 30 июн - РИА Новости. Тюменская область разработала и предоставляет IT-компаниям собственные меры поддержки, они касаются не только финансовой помощи, но и подготовки кадров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
Уникальность тюменских мер поддержки отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов России.
"Тюменская область в числе регионов страны, где действуют собственные уникальные меры поддержки IТ-сферы. … Мы предоставляем налоговые льготы аккредитованным IT-компаниям, освобождаем их от уплаты налога на имущество организаций. Участники этого сектора могут воспользоваться финансовой поддержкой в виде грантов и субсидий", - пояснил Александр Моор.
Губернатор отметил, что Тюменской области "очень нужны подготовленные кадры в сфере информационных технологий", поэтому с 2017 года в регионе работает Школа программирования, в которой IT-специалистов и программистов готовят за 2-3 месяца по более чем 15 бесплатным образовательным программам, для их знакомства с потенциальными работодателями проводятся хакатоны, ярмарки вакансий, дни открытых дверей.
"В условиях санкций значение отечественных разработок в области информационных технологий стало стратегическим. Нам нужны свои процессоры, свой софт, мы не отказываемся от цифровизации государственных и муниципальных услуг. Беспрецедентные меры поддержки оказываются отрасли на федеральном уровне. Помогать развитию IT мы продолжим и в нашем регионе", - подчеркнул Александр Моор.