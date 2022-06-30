https://ria.ru/20220630/podderzhka-1799179021.html

Тюменская область предоставляет уникальную поддержку IT-сфере, заявил Моор

Тюменская область предоставляет уникальную поддержку IT-сфере, заявил Моор - РИА Новости, 30.06.2022

Тюменская область предоставляет уникальную поддержку IT-сфере, заявил Моор

Тюменская область разработала и предоставляет IT-компаниям собственные меры поддержки, они касаются не только финансовой помощи, но и подготовки кадров, сообщил РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:02

2022-06-30T10:02

2022-06-30T10:02

тюменская область

россия

тюменская область

александр моор

дмитрий чернышенко

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763103562_0:63:1000:627_1920x0_80_0_0_d10de0ece969feb8b0d826169ed04a99.jpg

ТЮМЕНЬ, 30 июн - РИА Новости. Тюменская область разработала и предоставляет IT-компаниям собственные меры поддержки, они касаются не только финансовой помощи, но и подготовки кадров, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.Уникальность тюменских мер поддержки отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов России."Тюменская область в числе регионов страны, где действуют собственные уникальные меры поддержки IТ-сферы. … Мы предоставляем налоговые льготы аккредитованным IT-компаниям, освобождаем их от уплаты налога на имущество организаций. Участники этого сектора могут воспользоваться финансовой поддержкой в виде грантов и субсидий", - пояснил Александр Моор.Губернатор отметил, что Тюменской области "очень нужны подготовленные кадры в сфере информационных технологий", поэтому с 2017 года в регионе работает Школа программирования, в которой IT-специалистов и программистов готовят за 2-3 месяца по более чем 15 бесплатным образовательным программам, для их знакомства с потенциальными работодателями проводятся хакатоны, ярмарки вакансий, дни открытых дверей."В условиях санкций значение отечественных разработок в области информационных технологий стало стратегическим. Нам нужны свои процессоры, свой софт, мы не отказываемся от цифровизации государственных и муниципальных услуг. Беспрецедентные меры поддержки оказываются отрасли на федеральном уровне. Помогать развитию IT мы продолжим и в нашем регионе", - подчеркнул Александр Моор.

https://ria.ru/20220624/moor-1798011721.html

россия

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, тюменская область, александр моор, дмитрий чернышенко, технологии