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Пляжи Подмосковья проверят на чистоту

Пляжи Подмосковья проверят на чистоту - РИА Новости, 30.06.2022

Пляжи Подмосковья проверят на чистоту

Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проверят чистоту и содержание пляжей региона. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:11

2022-06-30T19:11

2022-06-30T19:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

новости - туризм

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проверят чистоту и содержание пляжей региона. Об этом сообщил телеканал "360".Проверочные рейды начались в июне. За это время успели проверить 198 территорий, рассказала руководитель ведомства Светлана Аипова.Светлана Аипова добавила, что нарушения должны быстро устраняться, чтобы жители региона могли с комфортом отдыхать на пляжах. Проверки будут проводиться регулярно на протяжении всего купального сезона.Всего в Московской области 212 пляжей и зон отдыха у воды.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), новости - туризм