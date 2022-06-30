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Пляжи Подмосковья проверят на чистоту - РИА Новости, 30.06.2022
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Пляжи Подмосковья проверят на чистоту
Пляжи Подмосковья проверят на чистоту - РИА Новости, 30.06.2022
Пляжи Подмосковья проверят на чистоту
Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проверят чистоту и содержание пляжей региона. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:11
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
новости - туризм
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проверят чистоту и содержание пляжей региона. Об этом сообщил телеканал "360".Проверочные рейды начались в июне. За это время успели проверить 198 территорий, рассказала руководитель ведомства Светлана Аипова.Светлана Аипова добавила, что нарушения должны быстро устраняться, чтобы жители региона могли с комфортом отдыхать на пляжах. Проверки будут проводиться регулярно на протяжении всего купального сезона.Всего в Московской области 212 пляжей и зон отдыха у воды.
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московская область (подмосковье), новости - туризм
19:11 30.06.2022 (обновлено: 19:56 30.06.2022)
 

Пляжи Подмосковья проверят на чистоту

© РИА Новости / Григорий СысоевОтдых горожан на пляже
Отдых горожан на пляже - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проверят чистоту и содержание пляжей региона. Об этом сообщил телеканал "360".
Проверочные рейды начались в июне. За это время успели проверить 198 территорий, рассказала руководитель ведомства Светлана Аипова.
"Только за сегодня были проинспектированы 32 территории, где было выявлено 35 нарушений. Чаще всего это была непокошенная трава, мусор на территории и ненадлежащее состояние малых архитектурных форм", – отметила она.
Светлана Аипова добавила, что нарушения должны быстро устраняться, чтобы жители региона могли с комфортом отдыхать на пляжах. Проверки будут проводиться регулярно на протяжении всего купального сезона.
Всего в Московской области 212 пляжей и зон отдыха у воды.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Новости - Туризм
 
 
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