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В ДНР сообщили о соблюдении всех юридических условий для пленных солдат ВСУ - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/plennye-1799226878.html
В ДНР сообщили о соблюдении всех юридических условий для пленных солдат ВСУ
В ДНР сообщили о соблюдении всех юридических условий для пленных солдат ВСУ - РИА Новости, 30.06.2022
В ДНР сообщили о соблюдении всех юридических условий для пленных солдат ВСУ
Для военнопленных из украинских войск в ДНР созданы все юридические условия, они имеют право на волеизъявление, сообщил журналистам на Петербургском... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:29
2022-06-30T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Для военнопленных из украинских войск в ДНР созданы все юридические условия, они имеют право на волеизъявление, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме глава генеральной службы исполнения наказаний министерства юстиции Донецкой народной республики Юрий Дорошенко.Дорошенко на ПМЮФ подписал меморандум о взаимопонимании с ФСИН России."На сегодняшний день подписаны официальные документы, которые вводят их (пленных из украинских войск - ред.) в юридическую плоскость в нашем поле ДНР. Те люди, которые там у нас содержатся, они находятся у нас, приравнены как осужденные. На сегодняшний день есть условия, есть право на волеизъявление, созданы все механизмы для них", - сказал Дорошенко, отвечая на вопрос журналистов о судьбе военнопленных из украинской армии."Содержится энное количество", - добавил он.
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в мире, донецкая народная республика, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ситуация в днр и лнр
12:29 30.06.2022
 
В ДНР сообщили о соблюдении всех юридических условий для пленных солдат ВСУ

Представитель Минюста ДНР Дорошенко: для пленных ВСУ создали все юридические условия

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Для военнопленных из украинских войск в ДНР созданы все юридические условия, они имеют право на волеизъявление, сообщил журналистам на Петербургском международном юридическом форуме глава генеральной службы исполнения наказаний министерства юстиции Донецкой народной республики Юрий Дорошенко.
Дорошенко на ПМЮФ подписал меморандум о взаимопонимании с ФСИН России.
"На сегодняшний день подписаны официальные документы, которые вводят их (пленных из украинских войск - ред.) в юридическую плоскость в нашем поле ДНР. Те люди, которые там у нас содержатся, они находятся у нас, приравнены как осужденные. На сегодняшний день есть условия, есть право на волеизъявление, созданы все механизмы для них", - сказал Дорошенко, отвечая на вопрос журналистов о судьбе военнопленных из украинской армии.
"Содержится энное количество", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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