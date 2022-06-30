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Песков ответил на вопрос, передал ли Видодо послание Путину от Зеленского - РИА Новости, 30.06.2022
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Песков ответил на вопрос, передал ли Видодо послание Путину от Зеленского
Песков ответил на вопрос, передал ли Видодо послание Путину от Зеленского - РИА Новости, 30.06.2022
Песков ответил на вопрос, передал ли Видодо послание Путину от Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, привез ли лидер Индонезии Джоко Видодо из Киева послание Владимиру Путину от Владимира Зеленского, РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:45
2022-06-30T17:57
политика
джоко видодо
индонезия
киев
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, привез ли лидер Индонезии Джоко Видодо из Киева послание Владимиру Путину от Владимира Зеленского, предложил дождаться заявлений по итогам переговоров, которые ещё идут."Откуда я могу это знать, если идут переговоры?.. Давайте дождёмся заявлений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, привез ли Видодо российскому лидеру какое-то сообщение от Зеленского.Накануне визита в Москву президент Индонезии побывал в Киеве, где встречался с Зеленским.
https://ria.ru/20220630/putin-1799298785.html
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политика, джоко видодо, индонезия, киев, москва
17:45 30.06.2022 (обновлено: 17:57 30.06.2022)
 
Песков ответил на вопрос, передал ли Видодо послание Путину от Зеленского

Пресс-секретарь Песков призвал дождаться заявлений по итогам переговоров Путина и Видодо

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, привез ли лидер Индонезии Джоко Видодо из Киева послание Владимиру Путину от Владимира Зеленского, предложил дождаться заявлений по итогам переговоров, которые ещё идут.
"Откуда я могу это знать, если идут переговоры?.. Давайте дождёмся заявлений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, привез ли Видодо российскому лидеру какое-то сообщение от Зеленского.
Накануне визита в Москву президент Индонезии побывал в Киеве, где встречался с Зеленским.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо
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