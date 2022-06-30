https://ria.ru/20220630/peskov-1799361120.html

Песков ответил на вопрос, передал ли Видодо послание Путину от Зеленского

Песков ответил на вопрос, передал ли Видодо послание Путину от Зеленского - РИА Новости, 30.06.2022

Песков ответил на вопрос, передал ли Видодо послание Путину от Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, привез ли лидер Индонезии Джоко Видодо из Киева послание Владимиру Путину от Владимира Зеленского, РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:45

2022-06-30T17:45

2022-06-30T17:57

политика

джоко видодо

индонезия

киев

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о том, привез ли лидер Индонезии Джоко Видодо из Киева послание Владимиру Путину от Владимира Зеленского, предложил дождаться заявлений по итогам переговоров, которые ещё идут."Откуда я могу это знать, если идут переговоры?.. Давайте дождёмся заявлений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, привез ли Видодо российскому лидеру какое-то сообщение от Зеленского.Накануне визита в Москву президент Индонезии побывал в Киеве, где встречался с Зеленским.

https://ria.ru/20220630/putin-1799298785.html

индонезия

киев

москва

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политика, джоко видодо, индонезия, киев, москва