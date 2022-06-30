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В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила пенсионера - РИА Новости, 30.06.2022
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В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила пенсионера
В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила пенсионера - РИА Новости, 30.06.2022
В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила пенсионера
Поливомоечная машина при движении задним ходом по тротуару в центре Уфы насмерть задавила пенсионера, сообщили в ГИБДД по Башкирии. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:28
2022-06-30T16:43
происшествия
авто
группа газ
уфа
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УФА, 30 июн - РИА Новости. Поливомоечная машина при движении задним ходом по тротуару в центре Уфы насмерть задавила пенсионера, сообщили в ГИБДД по Башкирии.Авария произошла на проспекте Октября утром."По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя специальной поливомоечной машиной ГАЗ, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода. В результате аварии 84-летний пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство", - говорится в сообщении.Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео момента происшествия. На кадрах видно, как спецтехника едет по тротуару задним ходом и наезжает на прохожего. На следующих кадрах водитель поясняет, что не видел пешехода. Увидел только, когда мужчина упал после удара.
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происшествия, авто, группа газ, уфа
16:28 30.06.2022 (обновлено: 16:43 30.06.2022)
 
В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила пенсионера

ГИБДД по Башкирии: в Уфе поливомоечная машина при движении по тротуару задавила пенсионера

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоливомоечная машина
Поливомоечная машина - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Поливомоечная машина. Архивное фото
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УФА, 30 июн - РИА Новости. Поливомоечная машина при движении задним ходом по тротуару в центре Уфы насмерть задавила пенсионера, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
Авария произошла на проспекте Октября утром.
"По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя специальной поливомоечной машиной ГАЗ, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода. В результате аварии 84-летний пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство", - говорится в сообщении.
Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео момента происшествия. На кадрах видно, как спецтехника едет по тротуару задним ходом и наезжает на прохожего. На следующих кадрах водитель поясняет, что не видел пешехода. Увидел только, когда мужчина упал после удара.
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