https://ria.ru/20220630/pensioner-1799321276.html

В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила пенсионера

В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила пенсионера - РИА Новости, 30.06.2022

В Уфе поливомоечная машина насмерть задавила пенсионера

Поливомоечная машина при движении задним ходом по тротуару в центре Уфы насмерть задавила пенсионера, сообщили в ГИБДД по Башкирии. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:28

2022-06-30T16:28

2022-06-30T16:43

происшествия

авто

группа газ

уфа

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УФА, 30 июн - РИА Новости. Поливомоечная машина при движении задним ходом по тротуару в центре Уфы насмерть задавила пенсионера, сообщили в ГИБДД по Башкирии.Авария произошла на проспекте Октября утром."По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя специальной поливомоечной машиной ГАЗ, при движении задним ходом допустил наезд на пешехода. В результате аварии 84-летний пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия начато разбирательство", - говорится в сообщении.Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале видео момента происшествия. На кадрах видно, как спецтехника едет по тротуару задним ходом и наезжает на прохожего. На следующих кадрах водитель поясняет, что не видел пешехода. Увидел только, когда мужчина упал после удара.

https://ria.ru/20220611/medved-1794783661.html

уфа

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, авто, группа газ, уфа