https://ria.ru/20220630/parlamentarizm-1798639300.html

Международный день парламентаризма

Международный день парламентаризма - РИА Новости, 30.06.2022

Международный день парламентаризма

Международный день парламентаризма отмечается 30 июня. Праздник был учрежден 22 мая 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T03:30

2022-06-30T03:30

2022-06-30T03:30

справки

в мире

международный день парламентаризма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798647034_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_98ba4d10797052893b54312436f19c55.jpg

Международный день парламентаризма отмечается 30 июня. Праздник был учрежден 22 мая 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН. Инициаторами праздника выступили Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ и Межпарламентский союз.Дата была выбрана не случайно: 30 июня 1889 года в Париже (Франция) состоялась первая международная конференция Межпарламентского союза – крупнейшего и старейшего объединения парламентариев в мире, и именно эта дата стала отправной точкой в истории международного парламентаризма.В настоящее время в Межпарламентский союз (МПС) входят парламенты 178 государств,14 международных парламентских организаций (включая МПА СНГ) имеют статус ассоциированных членов МПС. Подавляющее большинство членов входят в одну из шести действующих в рамках МПС геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна, группу "Двенадцать плюс" (Западная и Центральная Европа, другие государства, выступающие с преимущественно западных позиций) и группу "Евразия" (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан).Высшим органом МПС является созываемая дважды в год Ассамблея. Обычно в ассамблеях участвуют более 1200 делегатов. Россия дважды принимала у себя Ассамблею МПС: 100-я конференция прошла в Москве в сентябре 1998 года, 137-я Ассамблея состоялась в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. Сессия МПС в Санкт-Петербурге вошла в историю МПС как рекордная по числу парламентов-участников (160), делегатов (2690), парламентариев (856) и спикеров парламентов (87). Сильные парламенты являются основой демократии. Они отражают мнение народа, принимают законы, выделяют средства для проведения в жизнь законов и политики и предъявляют соответствующие требования правительствам. Они стремятся к обеспечению того, чтобы политические решения благотворно сказывались на жизни всех граждан, особенно наиболее уязвимых слоев населения.В настоящее время из 193 государств-членов ООН в 79 странах действует двухпалатная система, а в 114 странах – однопалатная. Таким образом, существующие в мире 272 палаты насчитывают порядка 46 000 членов.В соответствии с Конституцией России, Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным органом и состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы.Совет Федерации (верхняя палата) состоит из сенаторов РФ. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти – на срок полномочий соответствующего органа; президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки; не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом России.Председатель Совета Федерации – Валентина Матвиенко, представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга. Государственная Дума (нижняя палата) состоит из 450 депутатов, избирается гражданами Российской Федерации сроком на пять лет: 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат), и еще 225 депутатов – по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов. Председатель Государственной Думы РФ – Вячеслав Володин. В рамках Международного дня парламентаризма в МПС проходят различные мероприятия. В 2021 году праздник был посвящен расширению прав и возможностей молодежи. В 2022 году темой праздника станет участие общественности в работе парламента. В России ежегодно 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Памятная дата была установлена в 2012 году. 27 апреля (по старому стилю) 1906 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начала работу первая Государственная Дума Российской империи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, международный день парламентаризма