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Международный день парламентаризма - РИА Новости, 30.06.2022
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Международный день парламентаризма
Международный день парламентаризма - РИА Новости, 30.06.2022
Международный день парламентаризма
Международный день парламентаризма отмечается 30 июня. Праздник был учрежден 22 мая 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T03:30
2022-06-30T03:30
справки
в мире
международный день парламентаризма
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Международный день парламентаризма отмечается 30 июня. Праздник был учрежден 22 мая 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН. Инициаторами праздника выступили Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ и Межпарламентский союз.Дата была выбрана не случайно: 30 июня 1889 года в Париже (Франция) состоялась первая международная конференция Межпарламентского союза – крупнейшего и старейшего объединения парламентариев в мире, и именно эта дата стала отправной точкой в истории международного парламентаризма.В настоящее время в Межпарламентский союз (МПС) входят парламенты 178 государств,14 международных парламентских организаций (включая МПА СНГ) имеют статус ассоциированных членов МПС. Подавляющее большинство членов входят в одну из шести действующих в рамках МПС геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна, группу "Двенадцать плюс" (Западная и Центральная Европа, другие государства, выступающие с преимущественно западных позиций) и группу "Евразия" (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан).Высшим органом МПС является созываемая дважды в год Ассамблея. Обычно в ассамблеях участвуют более 1200 делегатов. Россия дважды принимала у себя Ассамблею МПС: 100-я конференция прошла в Москве в сентябре 1998 года, 137-я Ассамблея состоялась в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. Сессия МПС в Санкт-Петербурге вошла в историю МПС как рекордная по числу парламентов-участников (160), делегатов (2690), парламентариев (856) и спикеров парламентов (87). Сильные парламенты являются основой демократии. Они отражают мнение народа, принимают законы, выделяют средства для проведения в жизнь законов и политики и предъявляют соответствующие требования правительствам. Они стремятся к обеспечению того, чтобы политические решения благотворно сказывались на жизни всех граждан, особенно наиболее уязвимых слоев населения.В настоящее время из 193 государств-членов ООН в 79 странах действует двухпалатная система, а в 114 странах – однопалатная. Таким образом, существующие в мире 272 палаты насчитывают порядка 46 000 членов.В соответствии с Конституцией России, Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным органом и состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы.Совет Федерации (верхняя палата) состоит из сенаторов РФ. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти – на срок полномочий соответствующего органа; президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки; не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом России.Председатель Совета Федерации – Валентина Матвиенко, представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга. Государственная Дума (нижняя палата) состоит из 450 депутатов, избирается гражданами Российской Федерации сроком на пять лет: 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат), и еще 225 депутатов – по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов. Председатель Государственной Думы РФ – Вячеслав Володин. В рамках Международного дня парламентаризма в МПС проходят различные мероприятия. В 2021 году праздник был посвящен расширению прав и возможностей молодежи. В 2022 году темой праздника станет участие общественности в работе парламента. В России ежегодно 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Памятная дата была установлена в 2012 году. 27 апреля (по старому стилю) 1906 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начала работу первая Государственная Дума Российской империи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, в мире, международный день парламентаризма
03:30 30.06.2022
 

Международный день парламентаризма

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк137-я Ассамблея Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге
137-я Ассамблея Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Международный день парламентаризма отмечается 30 июня. Праздник был учрежден 22 мая 2018 года Генеральной Ассамблеей ООН.
Инициаторами праздника выступили Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ и Межпарламентский союз.
Дата была выбрана не случайно: 30 июня 1889 года в Париже (Франция) состоялась первая международная конференция Межпарламентского союза – крупнейшего и старейшего объединения парламентариев в мире, и именно эта дата стала отправной точкой в истории международного парламентаризма.
В настоящее время в Межпарламентский союз (МПС) входят парламенты 178 государств,14 международных парламентских организаций (включая МПА СНГ) имеют статус ассоциированных членов МПС.
Подавляющее большинство членов входят в одну из шести действующих в рамках МПС геополитических групп: Африканскую, Арабскую, Азиатско-Тихоокеанскую, группу стран Латинской Америки и Карибского бассейна, группу "Двенадцать плюс" (Западная и Центральная Европа, другие государства, выступающие с преимущественно западных позиций) и группу "Евразия" (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан).
Высшим органом МПС является созываемая дважды в год Ассамблея. Обычно в ассамблеях участвуют более 1200 делегатов.
Россия дважды принимала у себя Ассамблею МПС: 100-я конференция прошла в Москве в сентябре 1998 года, 137-я Ассамблея состоялась в Санкт-Петербурге в октябре 2017 года. Сессия МПС в Санкт-Петербурге вошла в историю МПС как рекордная по числу парламентов-участников (160), делегатов (2690), парламентариев (856) и спикеров парламентов (87).
Сильные парламенты являются основой демократии. Они отражают мнение народа, принимают законы, выделяют средства для проведения в жизнь законов и политики и предъявляют соответствующие требования правительствам. Они стремятся к обеспечению того, чтобы политические решения благотворно сказывались на жизни всех граждан, особенно наиболее уязвимых слоев населения.
В настоящее время из 193 государств-членов ООН в 79 странах действует двухпалатная система, а в 114 странах – однопалатная. Таким образом, существующие в мире 272 палаты насчитывают порядка 46 000 членов.
В соответствии с Конституцией России, Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным органом и состоит из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы.
Совет Федерации (верхняя палата) состоит из сенаторов РФ. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти – на срок полномочий соответствующего органа; президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки; не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом России.
Председатель Совета Федерации – Валентина Матвиенко, представитель от исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.
Государственная Дума (нижняя палата) состоит из 450 депутатов, избирается гражданами Российской Федерации сроком на пять лет: 225 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат), и еще 225 депутатов – по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.
Председатель Государственной Думы РФ – Вячеслав Володин.
В рамках Международного дня парламентаризма в МПС проходят различные мероприятия. В 2021 году праздник был посвящен расширению прав и возможностей молодежи. В 2022 году темой праздника станет участие общественности в работе парламента.
В России ежегодно 27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Памятная дата была установлена в 2012 году. 27 апреля (по старому стилю) 1906 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начала работу первая Государственная Дума Российской империи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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