https://ria.ru/20220630/parki-1799184064.html

Воробьев: посещаемость парков Подмосковья за два года выросла в 4 раза

Воробьев: посещаемость парков Подмосковья за два года выросла в 4 раза - РИА Новости, 30.06.2022

Воробьев: посещаемость парков Подмосковья за два года выросла в 4 раза

Посещаемость общественных парков Московской области с 2020 года выросла в 4 раза, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:25

2022-06-30T10:25

2022-06-30T10:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

яхрома

дубна

парки

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Посещаемость общественных парков Московской области с 2020 года выросла в 4 раза, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, на территории региона расположены 183 парка. Основной поток приходится на пятницу, субботу и воскресенье."Посещение парков и мест, о которых мы сейчас говорили за последние два года выросло в 3, если не в 4 раза. Это потому что и больше парков и потому что отдых другого качества более высокого по доступной цене", - сказал Воробьев.Он также добавил, что власти Московской области ведут работу по строительству велодороги протяженностью 135 километров, которая соединит Яхрому и Дубну.

https://ria.ru/20220627/velomarshruty-1798559961.html

московская область (подмосковье)

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дубна

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), яхрома, дубна, парки