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Воробьев: посещаемость парков Подмосковья за два года выросла в 4 раза - РИА Новости, 30.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220630/parki-1799184064.html
Воробьев: посещаемость парков Подмосковья за два года выросла в 4 раза
Воробьев: посещаемость парков Подмосковья за два года выросла в 4 раза - РИА Новости, 30.06.2022
Воробьев: посещаемость парков Подмосковья за два года выросла в 4 раза
Посещаемость общественных парков Московской области с 2020 года выросла в 4 раза, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:25
2022-06-30T10:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
яхрома
дубна
парки
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Посещаемость общественных парков Московской области с 2020 года выросла в 4 раза, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, на территории региона расположены 183 парка. Основной поток приходится на пятницу, субботу и воскресенье."Посещение парков и мест, о которых мы сейчас говорили за последние два года выросло в 3, если не в 4 раза. Это потому что и больше парков и потому что отдых другого качества более высокого по доступной цене", - сказал Воробьев.Он также добавил, что власти Московской области ведут работу по строительству велодороги протяженностью 135 километров, которая соединит Яхрому и Дубну.
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московская область (подмосковье), яхрома, дубна, парки
10:25 30.06.2022
 

Воробьев: посещаемость парков Подмосковья за два года выросла в 4 раза

© РИА Новости / Юрий Артамонов / Перейти в фотобанкПарк
Парк - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Юрий Артамонов
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Посещаемость общественных парков Московской области с 2020 года выросла в 4 раза, сообщил в эфире радио Sputnik губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, на территории региона расположены 183 парка. Основной поток приходится на пятницу, субботу и воскресенье.
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"Посещение парков и мест, о которых мы сейчас говорили за последние два года выросло в 3, если не в 4 раза. Это потому что и больше парков и потому что отдых другого качества более высокого по доступной цене", - сказал Воробьев.
Он также добавил, что власти Московской области ведут работу по строительству велодороги протяженностью 135 километров, которая соединит Яхрому и Дубну.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЯхромаДубнаПарки
 
 
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