https://ria.ru/20220630/padenie-1799200498.html
В Красноярске двухлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
В Красноярске двухлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа - РИА Новости, 30.06.2022
В Красноярске двухлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
В Красноярске ребенок выпал из окна шестого этажа и получил травмы, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:13
2022-06-30T11:13
2022-06-30T11:13
происшествия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d1b54acf0636c4f179e0a7180d6cae89.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. В Красноярске ребенок выпал из окна шестого этажа и получил травмы, сообщает региональный главк СК."Двухлетний ребенок находился дома вместе со своим отцом. В какой-то момент отец и ребенок легли спать. Мальчик, проснувшись раньше своего отца, прошел на кухню квартиры, где было открыто окно, самостоятельно забрался на подоконник, не удержался и упал с высоты шестого этажа", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что мальчик доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. По данному факту начата проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Состояние ребенка уточняется.
https://ria.ru/20220615/rebenok-1795478122.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
В Красноярске двухлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
В Красноярске двухлетний ребенок выпал из окна шестого этажа, но сумел выжить
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости.
В Красноярске ребенок выпал из окна шестого этажа и получил травмы, сообщает
региональный главк СК.
"Двухлетний ребенок находился дома вместе со своим отцом. В какой-то момент отец и ребенок легли спать. Мальчик, проснувшись раньше своего отца, прошел на кухню квартиры, где было открыто окно, самостоятельно забрался на подоконник, не удержался и упал с высоты шестого этажа", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что мальчик доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. По данному факту начата проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Состояние ребенка уточняется.