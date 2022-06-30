https://ria.ru/20220630/padenie-1799200498.html

В Красноярске двухлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа

В Красноярске двухлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа - РИА Новости, 30.06.2022

В Красноярске двухлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа

В Красноярске ребенок выпал из окна шестого этажа и получил травмы, сообщает региональный главк СК. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:13

2022-06-30T11:13

2022-06-30T11:13

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. В Красноярске ребенок выпал из окна шестого этажа и получил травмы, сообщает региональный главк СК."Двухлетний ребенок находился дома вместе со своим отцом. В какой-то момент отец и ребенок легли спать. Мальчик, проснувшись раньше своего отца, прошел на кухню квартиры, где было открыто окно, самостоятельно забрался на подоконник, не удержался и упал с высоты шестого этажа", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что мальчик доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. По данному факту начата проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Состояние ребенка уточняется.

https://ria.ru/20220615/rebenok-1795478122.html

красноярский край

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)