https://ria.ru/20220630/otnosheniya-1799229441.html

Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил Путин

Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022

Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил Путин

Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, Москва открыта к диалогу по стратстабильности и нераспространению, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:35

2022-06-30T12:35

2022-06-30T12:48

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, Москва открыта к диалогу по стратстабильности и нераспространению, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума."Российская повестка дня в международных делах всегда была и остаётся конструктивной. Мы развиваем многополярные отношения со всеми, кто в этом заинтересован, придаём большое значение сотрудничеству в ООН, "Группе двадцати", БРИКС, ШОС и других объединениях", - сказал Путин."Россия открыта к диалогу по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями. Мы нацелены на объединение усилий по таким жизненно важным темам, как климатическая повестка, борьба с голодом, обеспечение стабильности продовольственных и энергетических рынков, справедливые правила международной торговли и конкуренции", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220630/belorussiya-1799228872.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, в мире