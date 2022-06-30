https://ria.ru/20220630/otnosheniya-1799229441.html
Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил Путин
Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил Путин
Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, Москва открыта к диалогу по стратстабильности и нераспространению, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:35
2022-06-30T12:35
2022-06-30T12:48
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, Москва открыта к диалогу по стратстабильности и нераспространению, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума."Российская повестка дня в международных делах всегда была и остаётся конструктивной. Мы развиваем многополярные отношения со всеми, кто в этом заинтересован, придаём большое значение сотрудничеству в ООН, "Группе двадцати", БРИКС, ШОС и других объединениях", - сказал Путин."Россия открыта к диалогу по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями. Мы нацелены на объединение усилий по таким жизненно важным темам, как климатическая повестка, борьба с голодом, обеспечение стабильности продовольственных и энергетических рынков, справедливые правила международной торговли и конкуренции", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220630/belorussiya-1799228872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
12:35 30.06.2022 (обновлено: 12:48 30.06.2022)
Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия развивает отношения со всеми, кто в этом заинтересован