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Прокуратура требует переделать пандус в гостинице в Чебоксарах

Прокуратура требует переделать пандус в гостинице в Чебоксарах - РИА Новости, 30.06.2022

Прокуратура требует переделать пандус в гостинице в Чебоксарах

Прокуратура Чувашии потребовала привлечь к административной ответственности гостиницу в Чебоксарах, не оборудованную приспособлениями для... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:59

2022-06-30T14:59

2022-06-30T14:59

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Прокуратура Чувашии потребовала привлечь к административной ответственности гостиницу в Чебоксарах, не оборудованную приспособлениями для инвалидов-колясочников, и устранить нарушения, сообщила пресс-служба ведомства.Ранее в местных СМИ и соцсетях была опубликована видеозапись, как двое юношей на инвалидных колясках пытаются подняться по ступенькам в отель. Сообщается, что это – участники чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Чебоксарах с 16 по 19 июня."Установлено, что ООО "Отель", которое является владельцем гостиницы, не приняло надлежащие меры по обеспечению доступной среды: пандусы и поручни, облегчающие доступ инвалидов и иных маломобильных граждан, в здании отсутствуют", – сообщает прокуратура.В результате возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг). "Материалы направлены для рассмотрения в суд", — отмечается в сообщении.

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Лана Баева

туризм, чебоксары, россия, чувашская республика (чувашия), новости - туризм, туристы, отели