https://ria.ru/20220630/oteli-1798752179.html
Эксперты выяснили, какие отели россияне выбирают для отдыха за рубежом
Эксперты выяснили, какие отели россияне выбирают для отдыха за рубежом - РИА Новости, 30.06.2022
Эксперты выяснили, какие отели россияне выбирают для отдыха за рубежом
Сервис для планирования путешествий выяснил, в каких отелях россияне предпочитают останавливаться за рубежом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T05:18
2022-06-30T05:18
2022-06-30T05:18
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в каких отелях россияне предпочитают останавливаться за рубежом, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы данные бронирований клиентов на период с 1 по 30 июня. Наибольшим спросом пользовались объекты размещения категории "две звезды" и ниже в Турции, Италии и Белоруссия.Также в десятку популярных у самостоятельных туристов стран вошли Франция, Испания, Армения, ОАЭ, Абхазия, Греция и Грузия.По "звёздной" категории самыми востребованными за рубежом в июне стали "двушки". Средняя стоимость ночи здесь составила 5 200 рублей. Далее по популярности следуют трехзвоздочные гостиницы с долей (5 800 рублей за сутки) и "четверки" (в среднем за 9 400 рублей). В пятизвёздочных отелях предпочитали останавливаться менее десяти процентов туристов, стоимость проживания составляла порядка 17 300 рублей за ночь.Среди востребованных направлений по наиболее популярной категории "две звезды" и ниже выгоднее всего было отдыхать в июне в Грузии — в среднем одна ночь в отеле здесь стоила 2 400 рублей. В номерах гостиниц в Абхазии останавливались за 3 500 рублей, а в Армении — за 3 600 рублей.Длительность пребывания в зарубежных отелях в июне составляла в среднем 4,4 дня. Самый распространенный срок, на который оставались туристы — от четырех до семи суток.
https://ria.ru/20220625/oteli-1798039467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, абхазия, грузия, турция, италия, белоруссия, франция, испания, армения, оаэ, греция, отели, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Эксперты выяснили, какие отели россияне выбирают для отдыха за рубежом
OneTwoTrip: россияне чаще всего выбирают за рубежом отели категории "две звезды"
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в каких отелях россияне предпочитают останавливаться за рубежом, сообщает OneTwoTrip.
Для этого были проанализированы данные бронирований клиентов на период с 1 по 30 июня. Наибольшим спросом пользовались объекты размещения категории "две звезды" и ниже в Турции, Италии и Белоруссия.
Также в десятку популярных у самостоятельных туристов стран вошли Франция, Испания, Армения, ОАЭ, Абхазия, Греция и Грузия.
По "звёздной" категории самыми востребованными за рубежом в июне стали "двушки". Средняя стоимость ночи здесь составила 5 200 рублей. Далее по популярности следуют трехзвоздочные гостиницы с долей (5 800 рублей за сутки) и "четверки" (в среднем за 9 400 рублей). В пятизвёздочных отелях предпочитали останавливаться менее десяти процентов туристов, стоимость проживания составляла порядка 17 300 рублей за ночь.
Среди востребованных направлений по наиболее популярной категории "две звезды" и ниже выгоднее всего было отдыхать в июне в Грузии — в среднем одна ночь в отеле здесь стоила 2 400 рублей. В номерах гостиниц в Абхазии останавливались за 3 500 рублей, а в Армении — за 3 600 рублей.
Длительность пребывания в зарубежных отелях в июне составляла в среднем 4,4 дня. Самый распространенный срок, на который оставались туристы — от четырех до семи суток.