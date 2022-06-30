https://ria.ru/20220630/oteli-1798752179.html

Эксперты выяснили, какие отели россияне выбирают для отдыха за рубежом

Эксперты выяснили, какие отели россияне выбирают для отдыха за рубежом - РИА Новости, 30.06.2022

Эксперты выяснили, какие отели россияне выбирают для отдыха за рубежом

Сервис для планирования путешествий выяснил, в каких отелях россияне предпочитают останавливаться за рубежом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T05:18

2022-06-30T05:18

2022-06-30T05:18

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, в каких отелях россияне предпочитают останавливаться за рубежом, сообщает OneTwoTrip.Для этого были проанализированы данные бронирований клиентов на период с 1 по 30 июня. Наибольшим спросом пользовались объекты размещения категории "две звезды" и ниже в Турции, Италии и Белоруссия.Также в десятку популярных у самостоятельных туристов стран вошли Франция, Испания, Армения, ОАЭ, Абхазия, Греция и Грузия.По "звёздной" категории самыми востребованными за рубежом в июне стали "двушки". Средняя стоимость ночи здесь составила 5 200 рублей. Далее по популярности следуют трехзвоздочные гостиницы с долей (5 800 рублей за сутки) и "четверки" (в среднем за 9 400 рублей). В пятизвёздочных отелях предпочитали останавливаться менее десяти процентов туристов, стоимость проживания составляла порядка 17 300 рублей за ночь.Среди востребованных направлений по наиболее популярной категории "две звезды" и ниже выгоднее всего было отдыхать в июне в Грузии — в среднем одна ночь в отеле здесь стоила 2 400 рублей. В номерах гостиниц в Абхазии останавливались за 3 500 рублей, а в Армении — за 3 600 рублей.Длительность пребывания в зарубежных отелях в июне составляла в среднем 4,4 дня. Самый распространенный срок, на который оставались туристы — от четырех до семи суток.

https://ria.ru/20220625/oteli-1798039467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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