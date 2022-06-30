https://ria.ru/20220630/orenburg-1799205935.html

Паслер: новую детскую больницу в Оренбурге введут в строй к концу года

Паслер: новую детскую больницу в Оренбурге введут в строй к концу года - РИА Новости, 30.06.2022

Паслер: новую детскую больницу в Оренбурге введут в строй к концу года

Новая областная детская больница, как ожидается, будет сдана в строй к концу года, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:30

2022-06-30T11:30

2022-06-30T11:30

оренбургская область

денис паслер

строительство

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ОРЕНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Новая областная детская больница, как ожидается, будет сдана в строй к концу года, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона посетил строительную площадку медучреждения. Сейчас в корпусах ведется отделка помещений. Монтаж всех инженерных сетей завершен и вскоре будет установлена сантехника.Подрядчик приступил к зонированию и благоустройству прилегающей территории, где появится в том числе детский городок. В свою очередь Минздрав региона организует закупки медицинского оборудования."Выполнено порядка 80% от общего объема строительно-монтажных работ. К качеству претензий нет. Объект сдадим на полтора года раньше первоначального срока. Уверен, что уже к концу года в Оренбуржье будет новая современная детская больница, – сказал Паслер, слова которого цитирует пресс-служба.Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Объект планировалось сдать в 2024 году, но подрядчик идет с опережением графика. Общая площадь трех пятиэтажных лечебных корпусов составляет 55 тысяч квадратных метров. Больничный комплекс включает процедурные, операционные, лаборатории и лечебные палаты. Также здесь будет детская поликлиника с широким холлом и детскими игровыми зонами. Больница ежедневно сможет принимать до 500 маленьких пациентов.

https://ria.ru/20220629/zhile-1798940077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, строительство