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Паслер: новую детскую больницу в Оренбурге введут в строй к концу года - РИА Новости, 30.06.2022
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Оренбургская область
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Паслер: новую детскую больницу в Оренбурге введут в строй к концу года
Паслер: новую детскую больницу в Оренбурге введут в строй к концу года - РИА Новости, 30.06.2022
Паслер: новую детскую больницу в Оренбурге введут в строй к концу года
Новая областная детская больница, как ожидается, будет сдана в строй к концу года, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:30
2022-06-30T11:30
оренбургская область
денис паслер
строительство
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ОРЕНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Новая областная детская больница, как ожидается, будет сдана в строй к концу года, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона посетил строительную площадку медучреждения. Сейчас в корпусах ведется отделка помещений. Монтаж всех инженерных сетей завершен и вскоре будет установлена сантехника.Подрядчик приступил к зонированию и благоустройству прилегающей территории, где появится в том числе детский городок. В свою очередь Минздрав региона организует закупки медицинского оборудования."Выполнено порядка 80% от общего объема строительно-монтажных работ. К качеству претензий нет. Объект сдадим на полтора года раньше первоначального срока. Уверен, что уже к концу года в Оренбуржье будет новая современная детская больница, – сказал Паслер, слова которого цитирует пресс-служба.Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Объект планировалось сдать в 2024 году, но подрядчик идет с опережением графика. Общая площадь трех пятиэтажных лечебных корпусов составляет 55 тысяч квадратных метров. Больничный комплекс включает процедурные, операционные, лаборатории и лечебные палаты. Также здесь будет детская поликлиника с широким холлом и детскими игровыми зонами. Больница ежедневно сможет принимать до 500 маленьких пациентов.
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денис паслер, строительство
11:30 30.06.2022
 

Паслер: новую детскую больницу в Оренбурге введут в строй к концу года

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатора Оренбургской области Денис Паслер
Губернатора Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатора Оренбургской области Денис Паслер
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ОРЕНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Новая областная детская больница, как ожидается, будет сдана в строй к концу года, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона посетил строительную площадку медучреждения. Сейчас в корпусах ведется отделка помещений. Монтаж всех инженерных сетей завершен и вскоре будет установлена сантехника.
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Подрядчик приступил к зонированию и благоустройству прилегающей территории, где появится в том числе детский городок. В свою очередь Минздрав региона организует закупки медицинского оборудования.
"Выполнено порядка 80% от общего объема строительно-монтажных работ. К качеству претензий нет. Объект сдадим на полтора года раньше первоначального срока. Уверен, что уже к концу года в Оренбуржье будет новая современная детская больница, – сказал Паслер, слова которого цитирует пресс-служба.
Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Объект планировалось сдать в 2024 году, но подрядчик идет с опережением графика. Общая площадь трех пятиэтажных лечебных корпусов составляет 55 тысяч квадратных метров. Больничный комплекс включает процедурные, операционные, лаборатории и лечебные палаты. Также здесь будет детская поликлиника с широким холлом и детскими игровыми зонами. Больница ежедневно сможет принимать до 500 маленьких пациентов.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерСтроительство
 
 
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