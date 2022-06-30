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В Тверской области снизилась смертность от онкозаболеваний - РИА Новости, 30.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220630/onkozabolevaniya-1799341796.html
В Тверской области снизилась смертность от онкозаболеваний
В Тверской области снизилась смертность от онкозаболеваний - РИА Новости, 30.06.2022
В Тверской области снизилась смертность от онкозаболеваний
выступая с ежегодным отчётом в Законодательном собрании региона. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:44
2022-06-30T17:44
тверская область
общество
здоровье - общество
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. Медицинские власти Тверской области фиксируют снижение смертности от онкозаболеваний, инфаркта миокарда, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчётом в Законодательном собрании региона.Глава региона отметил, что во многом формированию положительной тенденции способствовало оснащение больниц Верхневолжья новой медтехникой.Смертность от новообразований в 2021 году – на 6,5% ниже по сравнению с уровнем 2020 годом. Больничную смертность от инфаркта миокарда удалось снизить до 10,4%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 13,25%.В 2021 году региональная система здравоохранения вновь подтвердила эффективность в противодействии распространению коронавируса.Были оперативно организованы инфекционные госпитали в 15 учреждениях здравоохранения, созданы 12 пунктов амбулаторной помощи, в которые обратилось более 114 тысяч граждан, на горячей линии принято более 91 тысячи звонков. Обеспечена вакцинация 603 тысяч жителей региона, бесплатные лекарства получили более 76 тысяч человек.
https://ria.ru/20210310/onkopomosch-1600648041.html
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общество, здоровье - общество, игорь руденя, тверская область
17:44 30.06.2022
 

В Тверской области снизилась смертность от онкозаболеваний

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиМедицинское оборудование Тверского областного клинического онкологического диспансера
Медицинское оборудование Тверского областного клинического онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Медицинское оборудование Тверского областного клинического онкологического диспансера
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. Медицинские власти Тверской области фиксируют снижение смертности от онкозаболеваний, инфаркта миокарда, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчётом в Законодательном собрании региона.
Глава региона отметил, что во многом формированию положительной тенденции способствовало оснащение больниц Верхневолжья новой медтехникой.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время заседания Бюджетной комиссии Тверской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта 2021, 17:34Тверская область
В Вышнем Волочке откроют центр амбулаторной онкопомощи
"Поставлено современное высокотехнологичное оборудование в областную клиническую больницу, онкологический диспансер, региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения. Открыт центр амбулаторной онкологической помощи в Твери", – сказал Руденя.
Смертность от новообразований в 2021 году – на 6,5% ниже по сравнению с уровнем 2020 годом. Больничную смертность от инфаркта миокарда удалось снизить до 10,4%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 13,25%.
В 2021 году региональная система здравоохранения вновь подтвердила эффективность в противодействии распространению коронавируса.
Были оперативно организованы инфекционные госпитали в 15 учреждениях здравоохранения, созданы 12 пунктов амбулаторной помощи, в которые обратилось более 114 тысяч граждан, на горячей линии принято более 91 тысячи звонков. Обеспечена вакцинация 603 тысяч жителей региона, бесплатные лекарства получили более 76 тысяч человек.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 15:28Тверская область
Руденя назвал ключевую задачу для реализации инвестпроектов в Верхневолжье
 
Тверская областьОбществоЗдоровье - ОбществоИгорь РуденяТверская область
 
 
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