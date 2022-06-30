https://ria.ru/20220630/onkozabolevaniya-1799341796.html
В Тверской области снизилась смертность от онкозаболеваний
В Тверской области снизилась смертность от онкозаболеваний - РИА Новости, 30.06.2022
В Тверской области снизилась смертность от онкозаболеваний
выступая с ежегодным отчётом в Законодательном собрании региона. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:44
2022-06-30T17:44
2022-06-30T17:44
тверская область
общество
здоровье - общество
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. Медицинские власти Тверской области фиксируют снижение смертности от онкозаболеваний, инфаркта миокарда, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчётом в Законодательном собрании региона.Глава региона отметил, что во многом формированию положительной тенденции способствовало оснащение больниц Верхневолжья новой медтехникой.Смертность от новообразований в 2021 году – на 6,5% ниже по сравнению с уровнем 2020 годом. Больничную смертность от инфаркта миокарда удалось снизить до 10,4%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 13,25%.В 2021 году региональная система здравоохранения вновь подтвердила эффективность в противодействии распространению коронавируса.Были оперативно организованы инфекционные госпитали в 15 учреждениях здравоохранения, созданы 12 пунктов амбулаторной помощи, в которые обратилось более 114 тысяч граждан, на горячей линии принято более 91 тысячи звонков. Обеспечена вакцинация 603 тысяч жителей региона, бесплатные лекарства получили более 76 тысяч человек.
https://ria.ru/20210310/onkopomosch-1600648041.html
https://ria.ru/20220628/zadacha-1798736781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, игорь руденя, тверская область
ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. Медицинские власти Тверской области фиксируют снижение смертности от онкозаболеваний, инфаркта миокарда, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчётом в Законодательном собрании региона.
Глава региона отметил, что во многом формированию положительной тенденции способствовало оснащение больниц Верхневолжья новой медтехникой.
"Поставлено современное высокотехнологичное оборудование в областную клиническую больницу, онкологический диспансер, региональный сосудистый центр и первичные сосудистые отделения. Открыт центр амбулаторной онкологической помощи в Твери", – сказал Руденя.
Смертность от новообразований в 2021 году – на 6,5% ниже по сравнению с уровнем 2020 годом. Больничную смертность от инфаркта миокарда удалось снизить до 10,4%, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 13,25%.
В 2021 году региональная система здравоохранения вновь подтвердила эффективность в противодействии распространению коронавируса.
Были оперативно организованы инфекционные госпитали в 15 учреждениях здравоохранения, созданы 12 пунктов амбулаторной помощи, в которые обратилось более 114 тысяч граждан, на горячей линии принято более 91 тысячи звонков. Обеспечена вакцинация 603 тысяч жителей региона, бесплатные лекарства получили более 76 тысяч человек.