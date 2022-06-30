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Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/obstrel-1799375289.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:22
2022-06-30T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 17.45 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство пишет, что войска Украины в 17.20 выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по Александровке, в 17.30 три снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому, а в 18.00 пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
18:22 30.06.2022 (обновлено: 18:23 30.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский из "Града"

ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Гольмовскому

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 17.45 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Кодема - н.п. Гольмовский: выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, ведомство пишет, что войска Украины в 17.20 выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по Александровке, в 17.30 три снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому, а в 18.00 пять снарядов калибром 122 миллиметра по Ясиноватой.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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