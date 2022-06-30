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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку
Украинские войска в четверг почти за час обстреляли населенные пункты Гольмовский и Пантелеймоновку в Донецкой Народной республике, выпустив в сумме 11 снарядов РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:21
2022-06-30T17:21
2022-06-30T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг почти за час обстреляли населенные пункты Гольмовский и Пантелеймоновку в Донецкой Народной республике, выпустив в сумме 11 снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.45 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Кодема – н.п. Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 16.40 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку
ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив 11 снарядов