https://ria.ru/20220630/obstrel-1799328290.html

Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:42

2022-06-30T16:42

2022-06-30T16:42

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220630/donetsk-1799294883.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина