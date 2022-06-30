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Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой
Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой
Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:42
2022-06-30T16:42
2022-06-30T16:42
в мире
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220630/donetsk-1799294883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
Украинские войска выпустили пять снарядов по Ясиноватой
Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 122 миллиметра