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Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР
Украинские войска в 00.10 обстреляли Попасную, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T01:20
2022-06-30T01:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
попасная
луганск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска в 00.10 обстреляли Попасную, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Попасная с применением артиллерийского орудия 152 мм (6 снарядов)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, украина, попасная, луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
01:20 30.06.2022 (обновлено: 01:26 30.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Попасную

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенный жилой дом в городе Попасная
Разрушенный жилой дом в городе Попасная - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенный жилой дом в городе Попасная. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска в 00.10 обстреляли Попасную, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Попасная с применением артиллерийского орудия 152 мм (6 снарядов)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПопаснаяЛуганскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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