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Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР
Украинские войска в 00.10 обстреляли Попасную, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T01:20
2022-06-30T01:20
2022-06-30T01:26
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска в 00.10 обстреляли Попасную, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Попасная с применением артиллерийского орудия 152 мм (6 снарядов)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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в мире, украина, попасная, луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
01:20 30.06.2022 (обновлено: 01:26 30.06.2022)
Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Попасную