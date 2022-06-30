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Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР

Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли Попасную в ЛНР

Украинские войска в 00.10 обстреляли Попасную, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T01:20

2022-06-30T01:20

2022-06-30T01:26

специальная военная операция на украине

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луганск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска в 00.10 обстреляли Попасную, выпущено шесть снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... по населенному пункту Попасная с применением артиллерийского орудия 152 мм (6 снарядов)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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