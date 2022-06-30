https://ria.ru/20220630/obmen-1799384398.html
В Донецке заявили об освобождении 47 граждан ДНР благодаря обмену пленными
В Донецке заявили об освобождении 47 граждан ДНР благодаря обмену пленными - РИА Новости, 30.06.2022
В Донецке заявили об освобождении 47 граждан ДНР благодаря обмену пленными
Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила журналистам, что в ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:47
2022-06-30T18:47
2022-06-30T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила журналистам, что в ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР."Вчера произошел обмен между Российской Федерацией и Украиной. В результате чего нам удалось освободить 47 граждан Донецкой Народной Республики", - сказала Морозова журналистам.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220630/voennye-1799320055.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:47 30.06.2022 (обновлено: 18:53 30.06.2022)
В Донецке заявили об освобождении 47 граждан ДНР благодаря обмену пленными
Омбудсмен ДНР Морозова заявила об освобождении 47 граждан республики благодаря обмену