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В Донецке заявили об освобождении 47 граждан ДНР благодаря обмену пленными - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/obmen-1799384398.html
В Донецке заявили об освобождении 47 граждан ДНР благодаря обмену пленными
В Донецке заявили об освобождении 47 граждан ДНР благодаря обмену пленными - РИА Новости, 30.06.2022
В Донецке заявили об освобождении 47 граждан ДНР благодаря обмену пленными
Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила журналистам, что в ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:47
2022-06-30T18:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила журналистам, что в ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР."Вчера произошел обмен между Российской Федерацией и Украиной. В результате чего нам удалось освободить 47 граждан Донецкой Народной Республики", - сказала Морозова журналистам.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:47 30.06.2022 (обновлено: 18:53 30.06.2022)
 
В Донецке заявили об освобождении 47 граждан ДНР благодаря обмену пленными

Омбудсмен ДНР Морозова заявила об освобождении 47 граждан республики благодаря обмену

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБаннер с надписью "Мы – русский Донбасс!" на здании в Донецке
Баннер с надписью Мы – русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Баннер с надписью "Мы – русский Донбасс!" на здании в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила журналистам, что в ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР.
"Вчера произошел обмен между Российской Федерацией и Украиной. В результате чего нам удалось освободить 47 граждан Донецкой Народной Республики", - сказала Морозова журналистам.
Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 16:25Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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