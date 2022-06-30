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Песков заявил об отсутствии избытка нефти на рынке - РИА Новости, 30.06.2022
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Песков заявил об отсутствии избытка нефти на рынке
Песков заявил об отсутствии избытка нефти на рынке - РИА Новости, 30.06.2022
Песков заявил об отсутствии избытка нефти на рынке
Рынок нефти многообразный, если блокируется одно направление, то она идёт по другому, большого избытка нефти на рынке нет, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:59
2022-06-30T19:09
экономика
цены на нефть
джо байден
россия
сша
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рынок нефти многообразный, если блокируется одно направление, то она идёт по другому, большого избытка нефти на рынке нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США о блокировке страховки российских нефтяных судов.Ранее в четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке."Риски, безусловно, есть. Президент Байден говорил о том, что они заблокируют страховку нефтеналивных судов, танкеров и тому подобное. Да, для одних покупателей это создаст дополнительные проблемы, для других покупателей это создаст меньшие проблемы, и продолжится переориентировка маршрутов транспортировки нефти. Ещё раз повторяю - рынок нефти достаточно многообразный, и если одно направление по каким-то причинам блокируется, то, соответственно, она направляется в другом направлении", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли риски для России в этой ситуации.Он добавил, что большого избытка на рынке нет, и это нужный товар. "Потребность в нем будет сохраняться", - уверен представитель Кремля.
https://ria.ru/20220630/neft-1799330349.html
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экономика, цены на нефть, джо байден, россия, сша, мадрид, нато
18:59 30.06.2022 (обновлено: 19:09 30.06.2022)
 
Песков заявил об отсутствии избытка нефти на рынке

Песков: рынок нефти многообразный, если блокируется одно направление, она идет по другому

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНефтеперекачивающая станция "Сковородино" (НПС-21) трубопроводной системы "Восточная Сибирь"
Нефтеперекачивающая станция Сковородино (НПС-21) трубопроводной системы Восточная Сибирь - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Нефтеперекачивающая станция "Сковородино" (НПС-21) трубопроводной системы "Восточная Сибирь". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рынок нефти многообразный, если блокируется одно направление, то она идёт по другому, большого избытка нефти на рынке нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США о блокировке страховки российских нефтяных судов.
Ранее в четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке.
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"Риски, безусловно, есть. Президент Байден говорил о том, что они заблокируют страховку нефтеналивных судов, танкеров и тому подобное. Да, для одних покупателей это создаст дополнительные проблемы, для других покупателей это создаст меньшие проблемы, и продолжится переориентировка маршрутов транспортировки нефти. Ещё раз повторяю - рынок нефти достаточно многообразный, и если одно направление по каким-то причинам блокируется, то, соответственно, она направляется в другом направлении", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли риски для России в этой ситуации.
Он добавил, что большого избытка на рынке нет, и это нужный товар. "Потребность в нем будет сохраняться", - уверен представитель Кремля.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьДжо БайденРоссияСШАМадридНАТО
 
 
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