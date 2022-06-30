18:59 30.06.2022 (обновлено: 19:09 30.06.2022)
Песков заявил об отсутствии избытка нефти на рынке
Песков: рынок нефти многообразный, если блокируется одно направление, она идет по другому
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкНефтеперекачивающая станция "Сковородино" (НПС-21) трубопроводной системы "Восточная Сибирь"
Нефтеперекачивающая станция "Сковородино" (НПС-21) трубопроводной системы "Восточная Сибирь". Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рынок нефти многообразный, если блокируется одно направление, то она идёт по другому, большого избытка нефти на рынке нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления США о блокировке страховки российских нефтяных судов.
Ранее в четверг президент США Джо Байден на пресс-конференции саммита НАТО в Мадриде заявил, что Соединенные Штаты и их союзники не будут предоставлять российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать ее транспортировке.
"Риски, безусловно, есть. Президент Байден говорил о том, что они заблокируют страховку нефтеналивных судов, танкеров и тому подобное. Да, для одних покупателей это создаст дополнительные проблемы, для других покупателей это создаст меньшие проблемы, и продолжится переориентировка маршрутов транспортировки нефти. Ещё раз повторяю - рынок нефти достаточно многообразный, и если одно направление по каким-то причинам блокируется, то, соответственно, она направляется в другом направлении", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли риски для России в этой ситуации.
Он добавил, что большого избытка на рынке нет, и это нужный товар. "Потребность в нем будет сохраняться", - уверен представитель Кремля.