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Черногория быстро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 30.06.2022
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Черногория быстро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Черногория быстро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 30.06.2022
Черногория быстро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Черногория довольно скоро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Мило Джуканович на полях саммита Североатлантического... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:13
2022-06-30T17:13
в мире
андрей пленкович
финляндия
швеция
черногория
нато
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БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Черногория довольно скоро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Мило Джуканович на полях саммита Североатлантического альянса в Мадриде."Черногория за весьма короткий период времени ратифицирует протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", - цитирует главу государства Радио и телевидение Черногории.Премьер соседней Хорватии Андрей Пленкович перед началом саммита Североатлантического альянса в Мадриде накануне сообщил, что правительство в Загребе понимает желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО и проявит с ними солидарность.
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в мире, андрей пленкович, финляндия, швеция, черногория, нато
17:13 30.06.2022
 
Черногория быстро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Джуканович: Черногория быстро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Черногория довольно скоро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Мило Джуканович на полях саммита Североатлантического альянса в Мадриде.
"Возможно важнейшее решение – приглашение Швеции и Финляндии присоединиться к НАТО, особенно к контексте российской агрессии на Украину. Тем самым точно обогатятся возможности НАТО в предстоящем периоде", - заявил журналистам черногорский президент.
"Черногория за весьма короткий период времени ратифицирует протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", - цитирует главу государства Радио и телевидение Черногории.
Премьер соседней Хорватии Андрей Пленкович перед началом саммита Североатлантического альянса в Мадриде накануне сообщил, что правительство в Загребе понимает желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО и проявит с ними солидарность.
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В миреАндрей ПленковичФинляндияШвецияЧерногорияНАТО
 
 
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