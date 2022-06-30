https://ria.ru/20220630/nato-1799345654.html

Черногория быстро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Черногория быстро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 30.06.2022

Черногория быстро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Черногория довольно скоро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Мило Джуканович на полях саммита Североатлантического... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:13

2022-06-30T17:13

2022-06-30T17:13

в мире

андрей пленкович

финляндия

швеция

черногория

нато

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БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Черногория довольно скоро ратифицирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил президент страны Мило Джуканович на полях саммита Североатлантического альянса в Мадриде."Черногория за весьма короткий период времени ратифицирует протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО", - цитирует главу государства Радио и телевидение Черногории.Премьер соседней Хорватии Андрей Пленкович перед началом саммита Североатлантического альянса в Мадриде накануне сообщил, что правительство в Загребе понимает желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО и проявит с ними солидарность.

https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799080614.html

финляндия

швеция

черногория

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в мире, андрей пленкович, финляндия, швеция, черногория, нато