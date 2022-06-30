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Пушилин заявил, что количество воюющих в Донбассе наемников снижается - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/naemniki-1799418033.html
Пушилин заявил, что количество воюющих в Донбассе наемников снижается
Пушилин заявил, что количество воюющих в Донбассе наемников снижается - РИА Новости, 30.06.2022
Пушилин заявил, что количество воюющих в Донбассе наемников снижается
Количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:36
2022-06-30T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
украина
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин."По нашей информации, наемники чувствуют себя здесь особо уязвимыми, потому что их в полной мере не принимают вооруженные формирование Украины. Они рассчитывали, что здесь будет какое-то легкое сафари, легкая охота на русских людей, но все не так. И с учетом того, сколько их погибло и получило ранения, они стараются ретироваться, покинуть оставшиеся части Украины. И такая информация прослеживается достаточно регулярно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Глава ДНР отметил, что апелляция к России по поводу судьбы наемников не урегулирует вопрос. Эти решения принимают в ДНР."Те государства, которые должны были о них заботиться, проявлять максимум интереса, чтобы защитить своих граждан, увы, ограничились какими-то более публичными моментами - и не в наш адрес, а, наверное, в адрес РФ. Что, по сути, никак не облегчает судьбу этих людей (осужденных - ред.) на данном этапе, с учетом признанности ДНР и того, что это наше судебное решение",- сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, здоровье - общество, украина, донецкая народная республика, россия
20:36 30.06.2022 (обновлено: 20:39 30.06.2022)
 
Пушилин заявил, что количество воюющих в Донбассе наемников снижается

Глава ДНР Пушилин: количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин.
"По нашей информации, наемники чувствуют себя здесь особо уязвимыми, потому что их в полной мере не принимают вооруженные формирование Украины. Они рассчитывали, что здесь будет какое-то легкое сафари, легкая охота на русских людей, но все не так. И с учетом того, сколько их погибло и получило ранения, они стараются ретироваться, покинуть оставшиеся части Украины. И такая информация прослеживается достаточно регулярно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Глава ДНР отметил, что апелляция к России по поводу судьбы наемников не урегулирует вопрос. Эти решения принимают в ДНР.
"Те государства, которые должны были о них заботиться, проявлять максимум интереса, чтобы защитить своих граждан, увы, ограничились какими-то более публичными моментами - и не в наш адрес, а, наверное, в адрес РФ. Что, по сути, никак не облегчает судьбу этих людей (осужденных - ред.) на данном этапе, с учетом признанности ДНР и того, что это наше судебное решение",- сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
 
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