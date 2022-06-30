20:36 30.06.2022 (обновлено: 20:39 30.06.2022)
Пушилин заявил, что количество воюющих в Донбассе наемников снижается
Глава ДНР Пушилин: количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин.
"По нашей информации, наемники чувствуют себя здесь особо уязвимыми, потому что их в полной мере не принимают вооруженные формирование Украины. Они рассчитывали, что здесь будет какое-то легкое сафари, легкая охота на русских людей, но все не так. И с учетом того, сколько их погибло и получило ранения, они стараются ретироваться, покинуть оставшиеся части Украины. И такая информация прослеживается достаточно регулярно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Глава ДНР отметил, что апелляция к России по поводу судьбы наемников не урегулирует вопрос. Эти решения принимают в ДНР.
"Те государства, которые должны были о них заботиться, проявлять максимум интереса, чтобы защитить своих граждан, увы, ограничились какими-то более публичными моментами - и не в наш адрес, а, наверное, в адрес РФ. Что, по сути, никак не облегчает судьбу этих людей (осужденных - ред.) на данном этапе, с учетом признанности ДНР и того, что это наше судебное решение",- сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".