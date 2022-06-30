https://ria.ru/20220630/naemniki-1799418033.html

Пушилин заявил, что количество воюющих в Донбассе наемников снижается

Пушилин заявил, что количество воюющих в Донбассе наемников снижается - РИА Новости, 30.06.2022

Пушилин заявил, что количество воюющих в Донбассе наемников снижается

Количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:36

2022-06-30T20:36

2022-06-30T20:39

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Количество воюющих в Донбассе иностранных наемников снижается, они пытаются покинуть Украину, заявил в четверг глава ДНР Денис Пушилин."По нашей информации, наемники чувствуют себя здесь особо уязвимыми, потому что их в полной мере не принимают вооруженные формирование Украины. Они рассчитывали, что здесь будет какое-то легкое сафари, легкая охота на русских людей, но все не так. И с учетом того, сколько их погибло и получило ранения, они стараются ретироваться, покинуть оставшиеся части Украины. И такая информация прослеживается достаточно регулярно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Глава ДНР отметил, что апелляция к России по поводу судьбы наемников не урегулирует вопрос. Эти решения принимают в ДНР."Те государства, которые должны были о них заботиться, проявлять максимум интереса, чтобы защитить своих граждан, увы, ограничились какими-то более публичными моментами - и не в наш адрес, а, наверное, в адрес РФ. Что, по сути, никак не облегчает судьбу этих людей (осужденных - ред.) на данном этапе, с учетом признанности ДНР и того, что это наше судебное решение",- сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, украина, донецкая народная республика, россия