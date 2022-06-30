https://ria.ru/20220630/myanma-1799352218.html
Очевидцы сообщили об эскалации военного конфликта в Мьянме
Очевидцы сообщили об эскалации военного конфликта в Мьянме - РИА Новости, 30.06.2022
Очевидцы сообщили об эскалации военного конфликта в Мьянме
Резкая эскалация военного конфликта между вооруженными силами Мьянмы и повстанческой армией мьянманского штата Карен происходит в последние дни у самых границ... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:27
2022-06-30T17:27
2022-06-30T17:27
в мире
мьянма
таиланд
мид таиланда
миг-29
ми-17
f-16
прают чан-оча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104316/05/1043160560_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_01b7a431c76a1e0a4b45fa33d15b8887.jpg
БАНГКОК, 30 июн – РИА Новости. Резкая эскалация военного конфликта между вооруженными силами Мьянмы и повстанческой армией мьянманского штата Карен происходит в последние дни у самых границ таиландской западной провинции Так, по которой проходит граница с соседним государством.Об этом сообщила РИА Новости по телефону жительница города Месот, бывший корреспондент одного из таиландских телеканалов Супхисара Нингсамай."Мы в городе последние несколько дней каждую ночь просыпаемся от взрывов, а днем постоянно видим в небе вертолеты и самолеты мьянманской армии, наносящие ракетные удары по объектам, которые расположены в непосредственной близости от территории Таиланда", - рассказала Нингсамай. Город Месот расположен на границе Таиланда с Мьянмой, пограничный переход и грузовая пристань, обычно принимающая товары из Мьянмы, находятся в пределах городской черты."Еще более интенсивные боестолкновения происходят чуть севернее и южнее Месота, и там в пограничных деревнях люди постоянно боятся, что боеприпасы с мьянманской стороны начнут падать на их дома, как это уже бывало несколько раз в истории нашей провинции, хотя это и было давно, десятки лет назад", - добавила она.По словам Нингсамай, атаки на позиции повстанцев мьянманские военно-воздушные силы осуществляют с применением самолетов и вертолетов российского производства."Я все время вижу в небе вертолеты Ми-17 российского производства, такие же, как закупленные сухопутными войсками Таиланда. Мне приходилось снимать репортажи об этих вертолетах, в том числе, в 2018 году, когда таиландские военные эвакуировали вертолетами в больницы игроков детской футбольной команды, спасенных из затопленной пещеры Тхамлуанг в Чианграе", - сказала она."Самолеты МиГ-29 узнали наши военные, эти самолеты часто пролетают очень низко и близко к городу, практически над самой границей, а сегодня утром один залетел на территорию Таиланда и напугал очень многих своим ревом, пролетев около пяти километров вглубь территории нашей провинции, а потом вернувшись назад тем же путем, как влетел", - рассказала очевидица.По ее словам, резкая интенсификация конфликта вызвала новый массовый приток беженцев из соседней страны в провинцию Так."В деревнях вдоль границы опять появились сотни, а может быть, уже тысячи беженцев, их количество все время увеличивается", - сообщила Нингсамай.Она напомнила, что в последний раз такое было в январе-феврале, когда тоже был всплеск конфликта, но не было таких масштабных боевых действий."Тогда на нашу территорию пришли спасаться более семи тысяч человек, и большинство этих людей в марте – апреле вернулись на мьянманскую территорию. Теперь они снова идут к нам. Думаю, в этот раз их будет больше", - заключила она.Министерство обороны Таиланда в четверг в специальном заявлении сообщило о том, что на территорию Таиланда залетел самолет МиГ-29 ВВС Мьянмы с боекомплектом, и пролетел 4 - 5 километров вглубь страны прежде, чем развернулся и полетел обратно. После этого ВВС Таиланда подняли в воздух истребители F-16 для патрулирования пограничных районов, которое станет постоянным на ближайшие дни, говорится в заявлении.Газета Bangkok Post позже опубликовала информацию о том, что по инициативе премьер-министра и министра обороны Таиланда генерала Праюта Чан-Оча мьянманской стороне была направлена соответствующая дипломатическая нота через МИД Таиланда и военно-воздушного атташе посольства Таиланда в Мьянме, после чего состоялся телефонный разговор между командующими ВВС двух стран, в ходе которого мьянманская сторона принесла извинения за инцидент.Военные действия между вооруженными силами Мьянмы и повстанческой армией национального штата Карен в прошлом неоднократно происходили в непосредственной близости к границе Мьянмы с Таиландом. Каренские вооруженные формирования, как и формирования других национальных меньшинств, требующих широкой автономии, воевали против правительства Мьянмы (в прошлом называвшейся Бирмой) во время гражданской войны, которая продолжалась в стране с 1949 года по начало 1990-х годов. С момента окончания войны боестолкновения в штатах Карен и Шан, где массово проживают представители этой национальной группы, и где политические и военные организации каренов контролируют значительные участки территории, неоднократно возобновлялись. Новое обострение конфликта началось после прихода военных к власти в Мьянме в феврале 2021 года.
https://ria.ru/20220630/myanma-1799280411.html
https://ria.ru/20220623/myanma-1797587678.html
https://ria.ru/20220618/premer-1796385417.html
https://ria.ru/20220618/myanma-1796383152.html
мьянма
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104316/05/1043160560_0:0:1982:1486_1920x0_80_0_0_26a5256292d7b8710273a86780550589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мьянма, таиланд, мид таиланда, миг-29, ми-17, f-16, прают чан-оча
Очевидцы сообщили об эскалации военного конфликта в Мьянме
Очевидцы сообщили об эскалации военного конфликта в Мьянме у границы с Таиландом
БАНГКОК, 30 июн – РИА Новости. Резкая эскалация военного конфликта между вооруженными силами Мьянмы и повстанческой армией мьянманского штата Карен происходит в последние дни у самых границ таиландской западной провинции Так, по которой проходит граница с соседним государством.
Об этом сообщила РИА Новости по телефону жительница города Месот, бывший корреспондент одного из таиландских телеканалов Супхисара Нингсамай.
"Мы в городе последние несколько дней каждую ночь просыпаемся от взрывов, а днем постоянно видим в небе вертолеты и самолеты мьянманской армии, наносящие ракетные удары по объектам, которые расположены в непосредственной близости от территории Таиланда", - рассказала Нингсамай. Город Месот расположен на границе Таиланда
с Мьянмой
, пограничный переход и грузовая пристань, обычно принимающая товары из Мьянмы, находятся в пределах городской черты.
"Еще более интенсивные боестолкновения происходят чуть севернее и южнее Месота, и там в пограничных деревнях люди постоянно боятся, что боеприпасы с мьянманской стороны начнут падать на их дома, как это уже бывало несколько раз в истории нашей провинции, хотя это и было давно, десятки лет назад", - добавила она.
По словам Нингсамай, атаки на позиции повстанцев мьянманские военно-воздушные силы осуществляют с применением самолетов и вертолетов российского производства.
"Я все время вижу в небе вертолеты Ми-17
российского производства, такие же, как закупленные сухопутными войсками Таиланда. Мне приходилось снимать репортажи об этих вертолетах, в том числе, в 2018 году, когда таиландские военные эвакуировали вертолетами в больницы игроков детской футбольной команды, спасенных из затопленной пещеры Тхамлуанг в Чианграе", - сказала она.
"Самолеты МиГ-29
узнали наши военные, эти самолеты часто пролетают очень низко и близко к городу, практически над самой границей, а сегодня утром один залетел на территорию Таиланда и напугал очень многих своим ревом, пролетев около пяти километров вглубь территории нашей провинции, а потом вернувшись назад тем же путем, как влетел", - рассказала очевидица.
По ее словам, резкая интенсификация конфликта вызвала новый массовый приток беженцев из соседней страны в провинцию Так.
"В деревнях вдоль границы опять появились сотни, а может быть, уже тысячи беженцев, их количество все время увеличивается", - сообщила Нингсамай.
Она напомнила, что в последний раз такое было в январе-феврале, когда тоже был всплеск конфликта, но не было таких масштабных боевых действий.
"Тогда на нашу территорию пришли спасаться более семи тысяч человек, и большинство этих людей в марте – апреле вернулись на мьянманскую территорию. Теперь они снова идут к нам. Думаю, в этот раз их будет больше", - заключила она.
Министерство обороны Таиланда в четверг в специальном заявлении сообщило о том, что на территорию Таиланда залетел самолет МиГ-29 ВВС Мьянмы с боекомплектом, и пролетел 4 - 5 километров вглубь страны прежде, чем развернулся и полетел обратно. После этого ВВС Таиланда подняли в воздух истребители F-16
для патрулирования пограничных районов, которое станет постоянным на ближайшие дни, говорится в заявлении.
Газета Bangkok Post позже опубликовала информацию о том, что по инициативе премьер-министра и министра обороны Таиланда генерала Праюта Чан-Оча
мьянманской стороне была направлена соответствующая дипломатическая нота через МИД Таиланда
и военно-воздушного атташе посольства Таиланда в Мьянме, после чего состоялся телефонный разговор между командующими ВВС двух стран, в ходе которого мьянманская сторона принесла извинения за инцидент.
Военные действия между вооруженными силами Мьянмы и повстанческой армией национального штата Карен в прошлом неоднократно происходили в непосредственной близости к границе Мьянмы с Таиландом. Каренские вооруженные формирования, как и формирования других национальных меньшинств, требующих широкой автономии, воевали против правительства Мьянмы (в прошлом называвшейся Бирмой
) во время гражданской войны, которая продолжалась в стране с 1949 года по начало 1990-х годов. С момента окончания войны боестолкновения в штатах Карен и Шан, где массово проживают представители этой национальной группы, и где политические и военные организации каренов контролируют значительные участки территории, неоднократно возобновлялись. Новое обострение конфликта началось после прихода военных к власти в Мьянме в феврале 2021 года.