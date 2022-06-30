https://ria.ru/20220630/myanma-1799352218.html

Очевидцы сообщили об эскалации военного конфликта в Мьянме

Очевидцы сообщили об эскалации военного конфликта в Мьянме - РИА Новости, 30.06.2022

Очевидцы сообщили об эскалации военного конфликта в Мьянме

Резкая эскалация военного конфликта между вооруженными силами Мьянмы и повстанческой армией мьянманского штата Карен происходит в последние дни у самых границ... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:27

2022-06-30T17:27

2022-06-30T17:27

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БАНГКОК, 30 июн – РИА Новости. Резкая эскалация военного конфликта между вооруженными силами Мьянмы и повстанческой армией мьянманского штата Карен происходит в последние дни у самых границ таиландской западной провинции Так, по которой проходит граница с соседним государством.Об этом сообщила РИА Новости по телефону жительница города Месот, бывший корреспондент одного из таиландских телеканалов Супхисара Нингсамай."Мы в городе последние несколько дней каждую ночь просыпаемся от взрывов, а днем постоянно видим в небе вертолеты и самолеты мьянманской армии, наносящие ракетные удары по объектам, которые расположены в непосредственной близости от территории Таиланда", - рассказала Нингсамай. Город Месот расположен на границе Таиланда с Мьянмой, пограничный переход и грузовая пристань, обычно принимающая товары из Мьянмы, находятся в пределах городской черты."Еще более интенсивные боестолкновения происходят чуть севернее и южнее Месота, и там в пограничных деревнях люди постоянно боятся, что боеприпасы с мьянманской стороны начнут падать на их дома, как это уже бывало несколько раз в истории нашей провинции, хотя это и было давно, десятки лет назад", - добавила она.По словам Нингсамай, атаки на позиции повстанцев мьянманские военно-воздушные силы осуществляют с применением самолетов и вертолетов российского производства."Я все время вижу в небе вертолеты Ми-17 российского производства, такие же, как закупленные сухопутными войсками Таиланда. Мне приходилось снимать репортажи об этих вертолетах, в том числе, в 2018 году, когда таиландские военные эвакуировали вертолетами в больницы игроков детской футбольной команды, спасенных из затопленной пещеры Тхамлуанг в Чианграе", - сказала она."Самолеты МиГ-29 узнали наши военные, эти самолеты часто пролетают очень низко и близко к городу, практически над самой границей, а сегодня утром один залетел на территорию Таиланда и напугал очень многих своим ревом, пролетев около пяти километров вглубь территории нашей провинции, а потом вернувшись назад тем же путем, как влетел", - рассказала очевидица.По ее словам, резкая интенсификация конфликта вызвала новый массовый приток беженцев из соседней страны в провинцию Так."В деревнях вдоль границы опять появились сотни, а может быть, уже тысячи беженцев, их количество все время увеличивается", - сообщила Нингсамай.Она напомнила, что в последний раз такое было в январе-феврале, когда тоже был всплеск конфликта, но не было таких масштабных боевых действий."Тогда на нашу территорию пришли спасаться более семи тысяч человек, и большинство этих людей в марте – апреле вернулись на мьянманскую территорию. Теперь они снова идут к нам. Думаю, в этот раз их будет больше", - заключила она.Министерство обороны Таиланда в четверг в специальном заявлении сообщило о том, что на территорию Таиланда залетел самолет МиГ-29 ВВС Мьянмы с боекомплектом, и пролетел 4 - 5 километров вглубь страны прежде, чем развернулся и полетел обратно. После этого ВВС Таиланда подняли в воздух истребители F-16 для патрулирования пограничных районов, которое станет постоянным на ближайшие дни, говорится в заявлении.Газета Bangkok Post позже опубликовала информацию о том, что по инициативе премьер-министра и министра обороны Таиланда генерала Праюта Чан-Оча мьянманской стороне была направлена соответствующая дипломатическая нота через МИД Таиланда и военно-воздушного атташе посольства Таиланда в Мьянме, после чего состоялся телефонный разговор между командующими ВВС двух стран, в ходе которого мьянманская сторона принесла извинения за инцидент.Военные действия между вооруженными силами Мьянмы и повстанческой армией национального штата Карен в прошлом неоднократно происходили в непосредственной близости к границе Мьянмы с Таиландом. Каренские вооруженные формирования, как и формирования других национальных меньшинств, требующих широкой автономии, воевали против правительства Мьянмы (в прошлом называвшейся Бирмой) во время гражданской войны, которая продолжалась в стране с 1949 года по начало 1990-х годов. С момента окончания войны боестолкновения в штатах Карен и Шан, где массово проживают представители этой национальной группы, и где политические и военные организации каренов контролируют значительные участки территории, неоднократно возобновлялись. Новое обострение конфликта началось после прихода военных к власти в Мьянме в феврале 2021 года.

https://ria.ru/20220630/myanma-1799280411.html

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https://ria.ru/20220618/premer-1796385417.html

https://ria.ru/20220618/myanma-1796383152.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мьянма, таиланд, мид таиланда, миг-29, ми-17, f-16, прают чан-оча