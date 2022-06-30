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Более 440 муниципальных музеев получат в 2022-2024 годах новое оборудование - РИА Новости, 30.06.2022
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Музейные маршруты России - 2022
https://ria.ru/20220630/muzei-1799029104.html
Более 440 муниципальных музеев получат в 2022-2024 годах новое оборудование
Более 440 муниципальных музеев получат в 2022-2024 годах новое оборудование - РИА Новости, 30.06.2022
Более 440 муниципальных музеев получат в 2022-2024 годах новое оборудование
Более 440 муниципальных музеев России получат в 2022-2024 годах современное техническое оборудование, в 100 музеях пройдет реконструкция и капитальный ремонт,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:03
2022-06-30T14:03
музейные маршруты россии - 2022
культура
новости культуры
россия
музеи
алла манилова
республика карелия
артур парфенчиков
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Более 440 муниципальных музеев России получат в 2022-2024 годах современное техническое оборудование, в 100 музеях пройдет реконструкция и капитальный ремонт, сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе пленарного заседания в Петрозаводске в рамках мероприятий по внедрению модельного стандарта краеведческого музея.Всего в рамках национального проекта "Культура" на техническое оснащение муниципальных музеев из федерального бюджета выделено 1,9 миллиарда рублей. Помимо 117 музеев, которых эта программа коснется в 2022 году, запланировано потратить по 750 миллионов рублей в 2023 и 2024 годах на 171 и 156 музеев, соответственно."Одной из наиболее важных тем нашего диалога сегодня станет оснащение муниципальных музеев новым техническим оборудованием. Это очень значимый проект, который проводится в России впервые на таком уровне. Инициатива исходила от президента РФ и была озвучена им в Послании Федеральному Собранию в 2021 году. Вопрос внедрения единого стандарта посвящен решению именно этой задачи", – сказала Манилова.Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, значимость поддержки и развития музейной сферы сложно переоценить. "Взаимодействие между музеями – это очень важная часть нашего культурного движения вперед", - отметил он. Глава Карелии также он выступил с предложением о приоритетной поддержке музеев приграничных регионов с тем, чтобы они могли рассчитывать на федеральное финансирование в рамках нацпроекта "Культура".Что касается внедрения единого модельного стандарта технического оснащения муниципальных музеев, по словам Маниловой, такой документ поможет небольшим музеям стать более яркими, популярными и востребованными.Как отметила в ходе дискуссии один из главных разработчиков стандарта, директор Российского этнографического музея Юлия Купина, опасения некоторых специалистов о том, что после введения единого модельного стандарта краеведческие музеи могут потерять индивидуальность, безосновательны. "Стандартизация краеведческих музеев невозможна. Более того, модельный стандарт направлен против этого. Стандартизации подлежат в музейном деле исключительно процессы по учету и хранению, по управлению, по обеспечению доступа аудитории", - пояснила она.
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культура, новости культуры, россия, музеи, алла манилова, республика карелия, артур парфенчиков
14:03 30.06.2022
 

Более 440 муниципальных музеев получат в 2022-2024 годах новое оборудование

© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской ФедерацииСтатс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова
Статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова
© Фото предоставлено пресс-службой министерства культуры Российской Федерации
Статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Более 440 муниципальных музеев России получат в 2022-2024 годах современное техническое оборудование, в 100 музеях пройдет реконструкция и капитальный ремонт, сообщила статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе пленарного заседания в Петрозаводске в рамках мероприятий по внедрению модельного стандарта краеведческого музея.
Всего в рамках национального проекта "Культура" на техническое оснащение муниципальных музеев из федерального бюджета выделено 1,9 миллиарда рублей. Помимо 117 музеев, которых эта программа коснется в 2022 году, запланировано потратить по 750 миллионов рублей в 2023 и 2024 годах на 171 и 156 музеев, соответственно.
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"Одной из наиболее важных тем нашего диалога сегодня станет оснащение муниципальных музеев новым техническим оборудованием. Это очень значимый проект, который проводится в России впервые на таком уровне. Инициатива исходила от президента РФ и была озвучена им в Послании Федеральному Собранию в 2021 году. Вопрос внедрения единого стандарта посвящен решению именно этой задачи", – сказала Манилова.
Как отметил глава Карелии Артур Парфенчиков, значимость поддержки и развития музейной сферы сложно переоценить. "Взаимодействие между музеями – это очень важная часть нашего культурного движения вперед", - отметил он. Глава Карелии также он выступил с предложением о приоритетной поддержке музеев приграничных регионов с тем, чтобы они могли рассчитывать на федеральное финансирование в рамках нацпроекта "Культура".
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Что касается внедрения единого модельного стандарта технического оснащения муниципальных музеев, по словам Маниловой, такой документ поможет небольшим музеям стать более яркими, популярными и востребованными.
Как отметила в ходе дискуссии один из главных разработчиков стандарта, директор Российского этнографического музея Юлия Купина, опасения некоторых специалистов о том, что после введения единого модельного стандарта краеведческие музеи могут потерять индивидуальность, безосновательны. "Стандартизация краеведческих музеев невозможна. Более того, модельный стандарт направлен против этого. Стандартизации подлежат в музейном деле исключительно процессы по учету и хранению, по управлению, по обеспечению доступа аудитории", - пояснила она.
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