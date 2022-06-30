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Глава Эрмитажа: коллекцию Морозовых из Парижа вернули на честном слове - РИА Новости, 30.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220630/morozovy-1799335762.html
Глава Эрмитажа: коллекцию Морозовых из Парижа вернули на честном слове
Глава Эрмитажа: коллекцию Морозовых из Парижа вернули на честном слове - РИА Новости, 30.06.2022
Глава Эрмитажа: коллекцию Морозовых из Парижа вернули на честном слове
Вернуть российскую выставку "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" из фонда Louis Vuitton в Париже обратно стало возможно благодаря гарантиям,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:26
2022-06-30T17:43
культура
новости культуры
париж
louis vuitton
государственный эрмитаж
музеи
выставки
третьяковская галерея
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вернуть российскую выставку "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" из фонда Louis Vuitton в Париже обратно стало возможно благодаря гарантиям, основанным на честном слове, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе сессии "Cancel culture: право на отмену или отмена права?" на Х Петербургском международном юридическом форуме."Сейчас, когда было много российских выставок за рубежом, в частности самая большая в Париже в фонде Луи Виттон, то гарантии сработали, там везде были гарантии, это были как раз гарантии, которые воспринимались как вопрос чести, что они будут выполнены и несмотря на большое количество провокаций, ну, конечно, понадобилось давление, но шла речь о том, что гарантии должны быть выполнены", - сказал Пиотровский в ходе сессии "Cancel culture: право на отмену или отмена права?" на Х Петербургском международном юридическом форуме.По его словам, гарантии чаще выполняют те, кто дает честное слово, чем те, кто является государственным органом. Однако в дальнейшем одних таких гарантий будет недостаточно для сотрудничества, добавил Пиотровский."Нам не закон важен, а честное слово, если будет честное слово - мы вам верим, а закон так еще неизвестно как повернется", - также отметил Пиотровский.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года.
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новости культуры, париж, louis vuitton, государственный эрмитаж, музеи, выставки, третьяковская галерея, михаил пиотровский
17:26 30.06.2022 (обновлено: 17:43 30.06.2022)
 
Глава Эрмитажа: коллекцию Морозовых из Парижа вернули на честном слове

Пиотровский: коллекцию Морозовых из Парижа вернули по гарантиям на честном слове

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вернуть российскую выставку "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" из фонда Louis Vuitton в Париже обратно стало возможно благодаря гарантиям, основанным на честном слове, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе сессии "Cancel culture: право на отмену или отмена права?" на Х Петербургском международном юридическом форуме.
"Сейчас, когда было много российских выставок за рубежом, в частности самая большая в Париже в фонде Луи Виттон, то гарантии сработали, там везде были гарантии, это были как раз гарантии, которые воспринимались как вопрос чести, что они будут выполнены и несмотря на большое количество провокаций, ну, конечно, понадобилось давление, но шла речь о том, что гарантии должны быть выполнены", - сказал Пиотровский в ходе сессии "Cancel culture: право на отмену или отмена права?" на Х Петербургском международном юридическом форуме.
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По его словам, гарантии чаще выполняют те, кто дает честное слово, чем те, кто является государственным органом. Однако в дальнейшем одних таких гарантий будет недостаточно для сотрудничества, добавил Пиотровский.
"Нам не закон важен, а честное слово, если будет честное слово - мы вам верим, а закон так еще неизвестно как повернется", - также отметил Пиотровский.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года.
 
КультураНовости культурыПарижLouis VuittonГосударственный ЭрмитажМузеиВыставкиТретьяковская галереяМихаил Пиотровский
 
 
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