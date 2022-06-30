https://ria.ru/20220630/morozovy-1799335762.html

Глава Эрмитажа: коллекцию Морозовых из Парижа вернули на честном слове

Глава Эрмитажа: коллекцию Морозовых из Парижа вернули на честном слове - РИА Новости, 30.06.2022

Глава Эрмитажа: коллекцию Морозовых из Парижа вернули на честном слове

Вернуть российскую выставку "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" из фонда Louis Vuitton в Париже обратно стало возможно благодаря гарантиям,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:26

2022-06-30T17:26

2022-06-30T17:43

культура

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париж

louis vuitton

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выставки

третьяковская галерея

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вернуть российскую выставку "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" из фонда Louis Vuitton в Париже обратно стало возможно благодаря гарантиям, основанным на честном слове, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе сессии "Cancel culture: право на отмену или отмена права?" на Х Петербургском международном юридическом форуме."Сейчас, когда было много российских выставок за рубежом, в частности самая большая в Париже в фонде Луи Виттон, то гарантии сработали, там везде были гарантии, это были как раз гарантии, которые воспринимались как вопрос чести, что они будут выполнены и несмотря на большое количество провокаций, ну, конечно, понадобилось давление, но шла речь о том, что гарантии должны быть выполнены", - сказал Пиотровский в ходе сессии "Cancel culture: право на отмену или отмена права?" на Х Петербургском международном юридическом форуме.По его словам, гарантии чаще выполняют те, кто дает честное слово, чем те, кто является государственным органом. Однако в дальнейшем одних таких гарантий будет недостаточно для сотрудничества, добавил Пиотровский."Нам не закон важен, а честное слово, если будет честное слово - мы вам верим, а закон так еще неизвестно как повернется", - также отметил Пиотровский.Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года.

https://ria.ru/20220629/muzei-1798800168.html

париж

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, париж, louis vuitton, государственный эрмитаж, музеи, выставки, третьяковская галерея, михаил пиотровский