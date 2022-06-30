17:26 30.06.2022 (обновлено: 17:43 30.06.2022)
Глава Эрмитажа: коллекцию Морозовых из Парижа вернули на честном слове
Пиотровский: коллекцию Морозовых из Парижа вернули по гарантиям на честном слове
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Вернуть российскую выставку "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства" из фонда Louis Vuitton в Париже обратно стало возможно благодаря гарантиям, основанным на честном слове, заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе сессии "Cancel culture: право на отмену или отмена права?" на Х Петербургском международном юридическом форуме.
"Сейчас, когда было много российских выставок за рубежом, в частности самая большая в Париже в фонде Луи Виттон, то гарантии сработали, там везде были гарантии, это были как раз гарантии, которые воспринимались как вопрос чести, что они будут выполнены и несмотря на большое количество провокаций, ну, конечно, понадобилось давление, но шла речь о том, что гарантии должны быть выполнены", - сказал Пиотровский в ходе сессии "Cancel culture: право на отмену или отмена права?" на Х Петербургском международном юридическом форуме.
По его словам, гарантии чаще выполняют те, кто дает честное слово, чем те, кто является государственным органом. Однако в дальнейшем одних таких гарантий будет недостаточно для сотрудничества, добавил Пиотровский.
"Нам не закон важен, а честное слово, если будет честное слово - мы вам верим, а закон так еще неизвестно как повернется", - также отметил Пиотровский.
Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, была открыта для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже с сентября прошлого года до апреля этого года.