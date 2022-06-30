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Эксперт: Молдавия может объединиться с Румынией, чтобы вступить в ЕС - РИА Новости, 30.06.2022
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Эксперт: Молдавия может объединиться с Румынией, чтобы вступить в ЕС
Эксперт: Молдавия может объединиться с Румынией, чтобы вступить в ЕС - РИА Новости, 30.06.2022
Эксперт: Молдавия может объединиться с Румынией, чтобы вступить в ЕС
Молдавия может объединиться с Румынией, чтобы быстрее вступить в ЕС, поскольку процесс реализации реформ растянется на десятилетия, заявил в комментарии РИА... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:57
2022-06-30T17:57
в мире
дмитрий медведев
молдавия
румыния
кишинев
евросоюз
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КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Молдавия может объединиться с Румынией, чтобы быстрее вступить в ЕС, поскольку процесс реализации реформ растянется на десятилетия, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Анатолий Цэрану.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В Кишиневе заявили, что за этим последует длительный этап реформ."У Молдавии есть два варианта вступления в ЕС: самый быстрый – это объединение с Румынией, второй вариант – попытаться вступить в ЕС как самостоятельное государства, разные эксперты говорят, что на это может уйти от 10 до 30 лет. По мере того, как реформы будут тормозиться, и перспектива вступления в ЕС станет затягиваться, будет возрастать привлекательность проекта объединения", - заявил Цэрану.По его словам, если произойдет резкое ухудшение военно-политической обстановки в регионе, то вопрос объединения с Румынией "может стать перспективой ближайшего времени".При этом аналитик не исключает, что власти республики попытаются сосредоточиться на пути реформ. В этом случае особое внимание им придется уделить реформе системы юстиции и борьбе с коррупцией – особенно в государственных институтах. В противном случае Молдавия может не рассчитывать на инвестиции, уверен он.В субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором высказал мнение, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии". Он отметил, что "румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии".В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.
https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html
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в мире, дмитрий медведев, молдавия, румыния, кишинев, евросоюз
17:57 30.06.2022
 
Эксперт: Молдавия может объединиться с Румынией, чтобы вступить в ЕС

Аналитик Цэрану: Молдавия может объединиться с Румынией, чтобы быстрее вступить в ЕС

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Молдавия может объединиться с Румынией, чтобы быстрее вступить в ЕС, поскольку процесс реализации реформ растянется на десятилетия, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Анатолий Цэрану.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В Кишиневе заявили, что за этим последует длительный этап реформ.
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"У Молдавии есть два варианта вступления в ЕС: самый быстрый – это объединение с Румынией, второй вариант – попытаться вступить в ЕС как самостоятельное государства, разные эксперты говорят, что на это может уйти от 10 до 30 лет. По мере того, как реформы будут тормозиться, и перспектива вступления в ЕС станет затягиваться, будет возрастать привлекательность проекта объединения", - заявил Цэрану.
По его словам, если произойдет резкое ухудшение военно-политической обстановки в регионе, то вопрос объединения с Румынией "может стать перспективой ближайшего времени".
При этом аналитик не исключает, что власти республики попытаются сосредоточиться на пути реформ. В этом случае особое внимание им придется уделить реформе системы юстиции и борьбе с коррупцией – особенно в государственных институтах. В противном случае Молдавия может не рассчитывать на инвестиции, уверен он.
В субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором высказал мнение, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии". Он отметил, что "румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии".
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней, как отдельного государства. По данным опросов, более половины жителей Молдавии выступают против идеи объединения, поддерживают этот процесс около трети граждан.
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