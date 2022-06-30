https://ria.ru/20220630/mitsotakis-1799321715.html

Греция направила США запрос на покупку истребителей F-35

Греция направила США запрос на покупку истребителей F-35 - РИА Новости, 30.06.2022

Греция направила США запрос на покупку истребителей F-35

Греция отправила в США письмо-запрос на покупку эскадрильи самолетов F-35, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис журналистам после саммита НАТО в Мадриде,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:29

2022-06-30T16:29

2022-06-30T16:40

в мире

джо байден

греция

сша

мадрид

f-35

f-16

rafale

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АФИНЫ, 30 июн – РИА Новости. Греция отправила в США письмо-запрос на покупку эскадрильи самолетов F-35, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис журналистам после саммита НАТО в Мадриде, его интервью показало греческое общественное телевидение ERT.Афины уже сообщали, что намерены приобрести 20 самолетов пятого поколения F-35 и затем еще 20 самолетов."Мы говорили, что намерены получить эскадрилью F-35 с опционом получения второй эскадрильи. Частью этого процесса является отправка письма-запроса (letter of request), что и было сделано в последние дни", - сказал премьер."Это начало длительного процесса, и мы не рассчитываем, что сможем получить эти самолеты раньше 2027 или 2028 года. Я говорю это, потому что, с одной стороны, это долгий процесс, а с другой стороны, потому что у нас есть бюджетное пространство, чтобы сделать такую покупку", - добавил Мицотакис.По его словам, особое значение имеет возможность планировать значительные инвестиции в оборону на длительный период. На вопрос, обеспокоен ли он тем, что правительство США намерено провести в Турции модернизацию F-16 и продать Анкаре новые модернизированные F-16, Мицотакис ответил, что задача Греции в первую очередь и прежде всего - усилить собственные силы сдерживания."Это то, что мы сделали очень хорошо за последние три года в рамках бюджетных ограничений. Посмотрите, где сегодня находится Греция с точки зрения ее обороноспособности по сравнению с тем, где она была три года назад, после очень быстрой поставки самолетов Rafale, покупки современных фрегатов, покупки противолодочных вертолетов. И я упоминаю только некоторые из программ, которые запускаются с горизонтом реализации в десятилетие", - сказал он.Мицотакис заявил, что не видел никакого упоминания F-16 в пресс-релизе Белого дома по итогам встречи президентов Джо Байдена и Тайипа Эрдогана."И я также повторю, что покупка любой системы вооружений в Соединенных Штатах - это длительный процесс, который требует не только воли исполнительной власти, но и одобрения конгресса", - напомнил премьер.Турецкие телеканалы накануне сообщили, что президент США Джо Байден на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Мадриде пообещал ему постараться получить "зеленый свет" от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70.

https://ria.ru/20220629/vstrecha-1799120566.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220627/gretsiya-1798357569.html

греция

сша

мадрид

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в мире, джо байден, греция, сша, мадрид, f-35, f-16, rafale