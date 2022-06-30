16:29 30.06.2022 (обновлено: 16:40 30.06.2022)
Греция направила США запрос на покупку истребителей F-35
Премьер Греции Мицотакис заявил о направлении США запроса на покупку истребителей F-35
Флаг Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 30 июн – РИА Новости. Греция отправила в США письмо-запрос на покупку эскадрильи самолетов F-35, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис журналистам после саммита НАТО в Мадриде, его интервью показало греческое общественное телевидение ERT.
"Мы говорили, что намерены получить эскадрилью F-35 с опционом получения второй эскадрильи. Частью этого процесса является отправка письма-запроса (letter of request), что и было сделано в последние дни", - сказал премьер.
"Это начало длительного процесса, и мы не рассчитываем, что сможем получить эти самолеты раньше 2027 или 2028 года. Я говорю это, потому что, с одной стороны, это долгий процесс, а с другой стороны, потому что у нас есть бюджетное пространство, чтобы сделать такую покупку", - добавил Мицотакис.
По его словам, особое значение имеет возможность планировать значительные инвестиции в оборону на длительный период. На вопрос, обеспокоен ли он тем, что правительство США намерено провести в Турции модернизацию F-16 и продать Анкаре новые модернизированные F-16, Мицотакис ответил, что задача Греции в первую очередь и прежде всего - усилить собственные силы сдерживания.
"Это то, что мы сделали очень хорошо за последние три года в рамках бюджетных ограничений. Посмотрите, где сегодня находится Греция с точки зрения ее обороноспособности по сравнению с тем, где она была три года назад, после очень быстрой поставки самолетов Rafale, покупки современных фрегатов, покупки противолодочных вертолетов. И я упоминаю только некоторые из программ, которые запускаются с горизонтом реализации в десятилетие", - сказал он.
Мицотакис заявил, что не видел никакого упоминания F-16 в пресс-релизе Белого дома по итогам встречи президентов Джо Байдена и Тайипа Эрдогана.
"И я также повторю, что покупка любой системы вооружений в Соединенных Штатах - это длительный процесс, который требует не только воли исполнительной власти, но и одобрения конгресса", - напомнил премьер.
Турецкие телеканалы накануне сообщили, что президент США Джо Байден на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Мадриде пообещал ему постараться получить "зеленый свет" от Конгресса по поставкам в Турцию истребителей F-16 Block 70.