https://ria.ru/20220630/minoborony-1799414521.html
Минобороны опубликовало видео с военным, освобожденным из плена ВСУ
Минобороны опубликовало видео с военным, освобожденным из плена ВСУ - РИА Новости, 30.06.2022
Минобороны опубликовало видео с военным, освобожденным из плена ВСУ
Минобороны РФ опубликовало в четверг видео с рассказом российского военнослужащего, возвращенного из украинского плена. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:28
2022-06-30T20:28
2022-06-30T20:28
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в четверг видео с рассказом российского военнослужащего, возвращенного из украинского плена.Как сообщили ранее в ведомстве, 29 июня состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведен по прямому указанию президента РФ Владимира Путина. Большинство возвращенных - военнослужащие Донецкой и Луганской Народных Республик."Я очень сильно благодарен всем людям, кто принимал в этом участие. С марта месяца сидел, слушал, что многих поменяли, ждал, когда уже моя очередь придет. Наконец-то дождался. Осталось только шаги маленькие сделать, чтобы увидеться с родными", - отметил российский военный."Состоялась обмен. Я так понимаю, это все с высшего руководства... Потому что он (обмен) самый большой был из всех. Там все поработали. И главное, что наше начальство все правильно сделало, все сопоставило, все риски просчитало. Грамотно все было сделано. Мы там долго не стояли - мы сразу по машинам, хоп - и машина уехала", - добавил он.
https://ria.ru/20220630/plennye-1799233621.html
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"Наконец-то дождался" – российский военный о возвращении из плена
"Наконец-то дождался" – российский военный о возвращении из плена
2022-06-30T20:28
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здоровье - общество, владимир путин, россия, луганская народная республика
Минобороны опубликовало видео с военным, освобожденным из плена ВСУ
Минобороны опубликовало видео с рассказом военного, освобожденного из украинского плена