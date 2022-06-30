https://ria.ru/20220630/mikhalkov-1799194723.html
Михалков: попытки российского кино подражать Голливуду безуспешны
Михалков: попытки российского кино подражать Голливуду безуспешны - РИА Новости, 30.06.2022
Михалков: попытки российского кино подражать Голливуду безуспешны
Никита Михалков рассказал, почему российский кинематограф не может подражать Голливуду. Мнением он поделился с РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:37
2022-06-30T11:37
2022-06-30T11:38
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Никита Михалков рассказал, почему российский кинематограф не может подражать Голливуду. Мнением он поделился с РИА Новости.По словам режиссера, за 20 лет Голливуд "заставил и своих зрителей, и мировых считать, что они лучшие"."Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелищ. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла", — подчеркнул Михалков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, голливуд, кино и сериалы, никита михалков, знаменитости, звезды
11:37 30.06.2022 (обновлено: 11:38 30.06.2022)
Михалков: попытки российского кино подражать Голливуду безуспешны
Михалков: попытки российского кино подражать Голливуду безуспешны, потому что мы другие
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Никита Михалков рассказал, почему российский кинематограф не может подражать Голливуду. Мнением он поделился с РИА Новости.
"Я считаю, что наша страстная попытка быть на кого-то похожим не увенчалась успехом. Мы вроде похожи, но мы — это что-то другое. Я вот не могу представить себе, как ко мне отнесся бы мой зритель, если бы я снял "Терминатора". Он был бы, мягко говоря, удивлен, правда? Мы – другие, мы – о другом", — сказал он.
По словам режиссера, за 20 лет Голливуд "заставил и своих зрителей, и мировых считать, что они лучшие".
"Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелищ. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла", — подчеркнул Михалков.