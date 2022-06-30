https://ria.ru/20220630/mikhalkov-1799194723.html

Михалков: попытки российского кино подражать Голливуду безуспешны

Михалков: попытки российского кино подражать Голливуду безуспешны - РИА Новости, 30.06.2022

Михалков: попытки российского кино подражать Голливуду безуспешны

Никита Михалков рассказал, почему российский кинематограф не может подражать Голливуду. Мнением он поделился с РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:37

2022-06-30T11:37

2022-06-30T11:38

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Никита Михалков рассказал, почему российский кинематограф не может подражать Голливуду. Мнением он поделился с РИА Новости.По словам режиссера, за 20 лет Голливуд "заставил и своих зрителей, и мировых считать, что они лучшие"."Но если искать в этом кино смыслы, то одной руки хватит пересчитать картины, которые выходят в Голливуде в год и имеют смыслы. Все остальное — это шоу, зрелище. Я не против зрелищ. Но я бы хотел, чтобы оно было наполнено поисками смысла", — подчеркнул Михалков.

https://ria.ru/20220630/mikhalkov-1799068235.html

голливуд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, голливуд, кино и сериалы, никита михалков, знаменитости, звезды