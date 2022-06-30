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Медведев назвал попытки достижения мира с марионетками невозможными - РИА Новости, 30.06.2022
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Медведев назвал попытки достижения мира с марионетками невозможными
Медведев назвал попытки достижения мира с марионетками невозможными - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев назвал попытки достижения мира с марионетками невозможными
Попытки достижения мира с политически несамостоятельными марионетками обречены на провал, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:03
2022-06-30T13:12
в мире
россия
дмитрий медведев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Попытки достижения мира с политически несамостоятельными марионетками обречены на провал, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев также подчеркнул, что, несмотря на нынешний кризис в международных отношениях, Россия продолжает выступать за равную и неделимую глобальную безопасность."Российский народ неоднократно демонстрировал беспримерные подвиги самопожертвования, сочувствия и взаимовыручки в борьбе за общее процветание. Россия, безусловно, будет и дальше играть важнейшую роль в развитии системы международного права", - добавил он.
https://ria.ru/20220608/ukraina-1793908654.html
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в мире, россия, дмитрий медведев
13:03 30.06.2022 (обновлено: 13:12 30.06.2022)
 
Медведев назвал попытки достижения мира с марионетками невозможными

Медведев: достижение мира с политически несамостоятельными марионетками невозможно

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Попытки достижения мира с политически несамостоятельными марионетками обречены на провал, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Только воля действительно суверенных и независимых сторон конфликта может послужить фундаментом для подлинного компромисса и согласия. Только открытый диалог между равными публичными субъектами способен обеспечить необходимые результаты в построении справедливого миропорядка. И, напротив, попытки достижения мира с политически несамостоятельными марионетками обречены на провал", - сказал он на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
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Медведев также подчеркнул, что, несмотря на нынешний кризис в международных отношениях, Россия продолжает выступать за равную и неделимую глобальную безопасность.
"Российский народ неоднократно демонстрировал беспримерные подвиги самопожертвования, сочувствия и взаимовыручки в борьбе за общее процветание. Россия, безусловно, будет и дальше играть важнейшую роль в развитии системы международного права", - добавил он.
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