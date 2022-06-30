https://ria.ru/20220630/medvedev-1799241130.html

Медведев назвал попытки достижения мира с марионетками невозможными

Медведев назвал попытки достижения мира с марионетками невозможными - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев назвал попытки достижения мира с марионетками невозможными

Попытки достижения мира с политически несамостоятельными марионетками обречены на провал, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:03

2022-06-30T13:03

2022-06-30T13:12

в мире

россия

дмитрий медведев

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Попытки достижения мира с политически несамостоятельными марионетками обречены на провал, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев также подчеркнул, что, несмотря на нынешний кризис в международных отношениях, Россия продолжает выступать за равную и неделимую глобальную безопасность."Российский народ неоднократно демонстрировал беспримерные подвиги самопожертвования, сочувствия и взаимовыручки в борьбе за общее процветание. Россия, безусловно, будет и дальше играть важнейшую роль в развитии системы международного права", - добавил он.

https://ria.ru/20220608/ukraina-1793908654.html

https://ria.ru/20220630/venediktov-1798999300.html

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в мире, россия, дмитрий медведев