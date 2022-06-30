https://ria.ru/20220630/medvedev-1799235450.html

Медведев усомнился в возможности судебных процессов против России

Медведев усомнился в возможности судебных процессов против России - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев усомнился в возможности судебных процессов против России

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в возможности судебных процессов против РФ с ее ядерным потенциалом. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:49

2022-06-30T12:49

2022-06-30T12:52

россия

дмитрий медведев

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в возможности судебных процессов против РФ с ее ядерным потенциалом.Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он назвал бессмысленной попытку создания трибуналов или судов для расследования обстоятельств тех или иных событий на площадках отдельных наднациональных органов. Он также напомнил, что Россия – это страна, стоявшая у истоков построения текущего миропорядка и формирования правового фундамента для учреждения как раз таких международных организаций."Я уж не говорю о практической пользе таких шагов. Это просто бред, скажем прямо. Они, действительно, эти государства и отдельные политики верят в возможность уголовных трибунов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом?" - сказал Медведев."Я как-то не могу припомнить ни одной удачной попытки устроить подобное судилище за многочисленные военные кампании, проведенные Соединенными Штатами Америки в XX и XXI веке. За их, мягко говоря, незаконные действия в целях построения демократии англосаксонского образца на костях гражданского населения Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака или Афганистана", - добавил он.

https://ria.ru/20220630/oon-1799236105.html

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россия, дмитрий медведев