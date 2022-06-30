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Медведев усомнился в возможности судебных процессов против России - РИА Новости, 30.06.2022
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Медведев усомнился в возможности судебных процессов против России
Медведев усомнился в возможности судебных процессов против России - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев усомнился в возможности судебных процессов против России
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в возможности судебных процессов против РФ с ее ядерным потенциалом. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:49
2022-06-30T12:52
россия
дмитрий медведев
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в возможности судебных процессов против РФ с ее ядерным потенциалом.Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он назвал бессмысленной попытку создания трибуналов или судов для расследования обстоятельств тех или иных событий на площадках отдельных наднациональных органов. Он также напомнил, что Россия – это страна, стоявшая у истоков построения текущего миропорядка и формирования правового фундамента для учреждения как раз таких международных организаций."Я уж не говорю о практической пользе таких шагов. Это просто бред, скажем прямо. Они, действительно, эти государства и отдельные политики верят в возможность уголовных трибунов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом?" - сказал Медведев."Я как-то не могу припомнить ни одной удачной попытки устроить подобное судилище за многочисленные военные кампании, проведенные Соединенными Штатами Америки в XX и XXI веке. За их, мягко говоря, незаконные действия в целях построения демократии англосаксонского образца на костях гражданского населения Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака или Афганистана", - добавил он.
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россия, дмитрий медведев
12:49 30.06.2022 (обновлено: 12:52 30.06.2022)
 
Медведев усомнился в возможности судебных процессов против России

Медведев усомнился в возможности судебного процесса против России с ее ядерным потенциалом

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев усомнился в возможности судебных процессов против РФ с ее ядерным потенциалом.
Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он назвал бессмысленной попытку создания трибуналов или судов для расследования обстоятельств тех или иных событий на площадках отдельных наднациональных органов. Он также напомнил, что Россия – это страна, стоявшая у истоков построения текущего миропорядка и формирования правового фундамента для учреждения как раз таких международных организаций.
"Я уж не говорю о практической пользе таких шагов. Это просто бред, скажем прямо. Они, действительно, эти государства и отдельные политики верят в возможность уголовных трибунов против страны, обладающей крупнейшим ядерным потенциалом?" - сказал Медведев.
"Я как-то не могу припомнить ни одной удачной попытки устроить подобное судилище за многочисленные военные кампании, проведенные Соединенными Штатами Америки в XX и XXI веке. За их, мягко говоря, незаконные действия в целях построения демократии англосаксонского образца на костях гражданского населения Кореи, Вьетнама, Югославии, Ирака или Афганистана", - добавил он.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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