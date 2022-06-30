https://ria.ru/20220630/mavrikiy-1799380455.html

Маврикий упростил правила въезда для туристов

Маврикий упростил правила въезда для туристов - РИА Новости, 30.06.2022

Маврикий упростил правила въезда для туристов

Маврикий объявил об ослаблении ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает Управление по развитию туризма страны. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:40

2022-06-30T18:40

2022-06-30T19:47

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Маврикий объявил об ослаблении ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает Управление по развитию туризма страны.С 1 июля смягчаются требования о ношении масок, они обязательны только в общественных местах (больницы, порты, аэропорты, транспорт). Кроме того, отменены тесты на коронавирус по прибытии. Это распространяется на всех туристов, как вакцинированных, так и нет.Для российских путешественников остров доступен. Нужна виза, но ее ставят в аэропорту по прибытии. Прямых рейсов между нашими странами нет, но можно добраться с пересадками, например, через Дубай. Стоимость авиабилетов в среднем от 60 тысяч рублей с одной стыковкой и от 40 тысяч – с двумя и более.

https://ria.ru/20220630/butan-1799272918.html

маврикий

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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