https://ria.ru/20220630/mavrikiy-1799380455.html
Маврикий упростил правила въезда для туристов
Маврикий упростил правила въезда для туристов - РИА Новости, 30.06.2022
Маврикий упростил правила въезда для туристов
Маврикий объявил об ослаблении ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает Управление по развитию туризма страны. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:40
2022-06-30T18:40
2022-06-30T19:47
туризм
туризм
новости - туризм
маврикий
туристы
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Маврикий объявил об ослаблении ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает Управление по развитию туризма страны.С 1 июля смягчаются требования о ношении масок, они обязательны только в общественных местах (больницы, порты, аэропорты, транспорт). Кроме того, отменены тесты на коронавирус по прибытии. Это распространяется на всех туристов, как вакцинированных, так и нет.Для российских путешественников остров доступен. Нужна виза, но ее ставят в аэропорту по прибытии. Прямых рейсов между нашими странами нет, но можно добраться с пересадками, например, через Дубай. Стоимость авиабилетов в среднем от 60 тысяч рублей с одной стыковкой и от 40 тысяч – с двумя и более.
https://ria.ru/20220630/butan-1799272918.html
маврикий
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, маврикий, туристы, куда можно лететь, отдых на море
18:40 30.06.2022 (обновлено: 19:47 30.06.2022)
Маврикий упростил правила въезда для туристов
Маврикий отменяет тестирование на коронавирус для прибывающих туристов
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Маврикий объявил об ослаблении ограничений, связанных с коронавирусом, сообщает
Управление по развитию туризма страны.
С 1 июля смягчаются требования о ношении масок, они обязательны только в общественных местах (больницы, порты, аэропорты, транспорт).
Кроме того, отменены тесты на коронавирус по прибытии. Это распространяется на всех туристов, как вакцинированных, так и нет.
Для российских путешественников остров доступен. Нужна виза, но ее ставят в аэропорту по прибытии. Прямых рейсов между нашими странами нет, но можно добраться с пересадками, например, через Дубай. Стоимость авиабилетов в среднем от 60 тысяч рублей с одной стыковкой и от 40 тысяч – с двумя и более.