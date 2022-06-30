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ВТБ и МФТИ запускают магистерскую программу - РИА Новости, 30.06.2022
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ВТБ и МФТИ запускают магистерскую программу
ВТБ и МФТИ запускают магистерскую программу - РИА Новости, 30.06.2022
ВТБ и МФТИ запускают магистерскую программу
ВТБ и Московский физико-технический институт (МФТИ) с 1 сентября на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) запускают совместную... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:19
2022-06-30T16:19
втб
московский физико-технический институт
технологии
общество
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ВТБ и Московский физико-технический институт (МФТИ) с 1 сентября на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) запускают совместную магистерскую программу, которая сочетает обучение технологиям искусственного интеллекта и методам решения реальных управленческих и бизнес-задач, сообщает пресс-служба ВТБ.Магистранты программы будут иметь возможность во время обучения пройти стажировку в банке ВТБ и будут активно вовлекаться в действующие проекты банка в рамках научно-исследовательской работы. Образовательная программа состоит из трёх частей, дополняющих друг друга —математической подготовки и углубленных курсов по ИИ и Big Data, обучению управленческим технологиям и командной работе, а также гуманитарным предметам. В учебный план магистерской программы включены такие области знаний, как математические основы искусственного интеллекта, теория вероятностей, разработка программных и распределенных систем, машинное обучение и методы искусственного интеллекта, проектное управление, продуктовый менеджмент, а также римское право и история античности.Пресс-служба напоминает, что в прошлом году ВТБ и МФТИ создали лабораторию искусственного интеллекта. Специалисты банка совместно с коллегами из МФТИ занимаются научно-исследовательской деятельностью для развития искусственного интеллекта в банках, а также переквалификацией профессиональных кадров."Наша магистерская программа поможет подготовить специалистов по искусственному интеллекту, способных решать сложные междисциплинарные задачи, стоящие на стыке технологий, социальных проблем и управления — от будущих тимлидов до лидеров исследовательских групп. Это очень востребованная компетенция на рынке труда сейчас, и я уверен, что и профессия будущего", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ Максим Коновалихин.Подробнее ознакомиться с описанием магистерской программы можно на сайте.
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втб, московский физико-технический институт, технологии, общество, новости компаний - экономика
16:19 30.06.2022
 

ВТБ и МФТИ запускают магистерскую программу

© Фото : МФТИМосковский физтех в Долгопрудном
Московский физтех в Долгопрудном - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : МФТИ
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ВТБ и Московский физико-технический институт (МФТИ) с 1 сентября на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) запускают совместную магистерскую программу, которая сочетает обучение технологиям искусственного интеллекта и методам решения реальных управленческих и бизнес-задач, сообщает пресс-служба ВТБ.
Магистранты программы будут иметь возможность во время обучения пройти стажировку в банке ВТБ и будут активно вовлекаться в действующие проекты банка в рамках научно-исследовательской работы. Образовательная программа состоит из трёх частей, дополняющих друг друга —математической подготовки и углубленных курсов по ИИ и Big Data, обучению управленческим технологиям и командной работе, а также гуманитарным предметам. В учебный план магистерской программы включены такие области знаний, как математические основы искусственного интеллекта, теория вероятностей, разработка программных и распределенных систем, машинное обучение и методы искусственного интеллекта, проектное управление, продуктовый менеджмент, а также римское право и история античности.
Пресс-служба напоминает, что в прошлом году ВТБ и МФТИ создали лабораторию искусственного интеллекта. Специалисты банка совместно с коллегами из МФТИ занимаются научно-исследовательской деятельностью для развития искусственного интеллекта в банках, а также переквалификацией профессиональных кадров.
"Наша магистерская программа поможет подготовить специалистов по искусственному интеллекту, способных решать сложные междисциплинарные задачи, стоящие на стыке технологий, социальных проблем и управления — от будущих тимлидов до лидеров исследовательских групп. Это очень востребованная компетенция на рынке труда сейчас, и я уверен, что и профессия будущего", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ Максим Коновалихин.
Подробнее ознакомиться с описанием магистерской программы можно на сайте.
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