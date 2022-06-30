https://ria.ru/20220630/madrid-1799317545.html
Байден назвал завершившийся саммит НАТО в Мадриде "историческим"
Байден назвал завершившийся саммит НАТО в Мадриде "историческим" - РИА Новости, 30.06.2022
Байден назвал завершившийся саммит НАТО в Мадриде "историческим"
Президент США Джо Байден назвал историческим завершившийся в Мадриде саммит НАТО. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:21
2022-06-30T16:21
2022-06-30T16:30
в мире
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австралия
новая зеландия
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал историческим завершившийся в Мадриде саммит НАТО."Думаю, мы все согласимся, что это был исторический саммит НАТО", - сказал Байден на встрече с журналистами по итогам саммита.По его словам, за минувшие 12 лет, когда НАТО в предыдущий раз формулировало свою стратегию, "мир изменился"."Саммит был посвящен укреплению наших союзов, готовности к сложностям, перед которыми стоит мир сегодня, и угроз, которые возникнут в будущем", - сказал Байден по итогам встреч лидеров НАТО.Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. В нем принимают участие около 40 глав государств и правительств, в том числе 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не состоящие в альянсе, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
https://ria.ru/20220629/shutka-1799129792.html
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в мире, мадрид, австралия, новая зеландия, нато, евросоюз, европейский совет
16:21 30.06.2022 (обновлено: 16:30 30.06.2022)
Байден назвал завершившийся саммит НАТО в Мадриде "историческим"
Президент США Джо Байден назвал завершившийся саммит НАТО в Мадриде "историческим"