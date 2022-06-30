https://ria.ru/20220630/logistika-1799371358.html
Путин отметил важность восстановления логистических цепочек
Путин отметил важность восстановления логистических цепочек - РИА Новости, 30.06.2022
Путин отметил важность восстановления логистических цепочек
Логистические цепочки поставок, которые нарушены санкциями, важно восстановить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:08
2022-06-30T18:08
2022-06-30T18:14
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Логистические цепочки поставок, которые нарушены санкциями, важно восстановить, заявил президент России Владимир Путин."Считаем крайне важным восстановить нарушенные санкциями цепочки поставок", - сказал Путин журналистам по итогам российско-индонезийских переговоров.
https://ria.ru/20220630/kontrakty-1799372629.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, экономика, россия
18:08 30.06.2022 (обновлено: 18:14 30.06.2022)
Путин отметил важность восстановления логистических цепочек
Путин: важно восстановить логистические цепочки, которые подрываются из-за санкций