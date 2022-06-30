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Путин отметил важность восстановления логистических цепочек - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин отметил важность восстановления логистических цепочек
Путин отметил важность восстановления логистических цепочек - РИА Новости, 30.06.2022
Путин отметил важность восстановления логистических цепочек
Логистические цепочки поставок, которые нарушены санкциями, важно восстановить, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:08
2022-06-30T18:14
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Логистические цепочки поставок, которые нарушены санкциями, важно восстановить, заявил президент России Владимир Путин."Считаем крайне важным восстановить нарушенные санкциями цепочки поставок", - сказал Путин журналистам по итогам российско-индонезийских переговоров.
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владимир путин, экономика, россия
18:08 30.06.2022 (обновлено: 18:14 30.06.2022)
 
Путин отметил важность восстановления логистических цепочек

Путин: важно восстановить логистические цепочки, которые подрываются из-за санкций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Логистические цепочки поставок, которые нарушены санкциями, важно восстановить, заявил президент России Владимир Путин.
"Считаем крайне важным восстановить нарушенные санкциями цепочки поставок", - сказал Путин журналистам по итогам российско-индонезийских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 18:12
Россия будет добросовестно исполнять свои контракты и дальше, заявил Путин
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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