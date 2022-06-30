https://ria.ru/20220630/lnr-1799183740.html
В ЛНР за время эскалации погибли 69 мирных жителей
В ЛНР за время эскалации погибли 69 мирных жителей - РИА Новости, 30.06.2022
В ЛНР за время эскалации погибли 69 мирных жителей
Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что за время эскалации на... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:24
2022-06-30T10:24
2022-06-30T10:25
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что за время эскалации на территории ЛНР погибли 69 человек, в том числе три ребенка, еще 207 жителей получили ранения.Отмечается, что за этот период были разрушены и повреждены 1749 домов в 31 населенном пункте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, луганская народная республика
10:24 30.06.2022 (обновлено: 10:25 30.06.2022)
В ЛНР за время эскалации погибли 69 мирных жителей
Представительство ЛНР: за время эскалации погибли 69 мирных жителей, среди них трое детей