https://ria.ru/20220630/lnr-1799183740.html

В ЛНР за время эскалации погибли 69 мирных жителей

В ЛНР за время эскалации погибли 69 мирных жителей - РИА Новости, 30.06.2022

В ЛНР за время эскалации погибли 69 мирных жителей

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что за время эскалации на... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:24

2022-06-30T10:24

2022-06-30T10:25

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в мире

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает, что за время эскалации на территории ЛНР погибли 69 человек, в том числе три ребенка, еще 207 жителей получили ранения.Отмечается, что за этот период были разрушены и повреждены 1749 домов в 31 населенном пункте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, луганская народная республика