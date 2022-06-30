https://ria.ru/20220630/lisy-1799366804.html

Лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята — изучать территории

Лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята — изучать территории - РИА Новости, 30.06.2022

Лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята — изучать территории

Взрослые лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята изучают территории, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:57

2022-06-30T17:57

2022-06-30T17:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

сергей бурмистров

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрослые лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята изучают территории, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее на Университетском проспекте на западе Москвы была замечена взрослая лиса."Лисы живут в парках Москвы, поэтому нет ничего удивительного, что их можно заметить в разных частях города. Тем более сейчас лисята этого года уже подросли и изучают новые для себя территории. А взрослые особи много перемещаются по городу в поисках еды", - сказал Бурмистров.

https://ria.ru/20220623/cherepakhi-1798759374.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, сергей бурмистров