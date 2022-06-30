https://ria.ru/20220630/lisy-1799366804.html
Лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята — изучать территории
Лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята — изучать территории - РИА Новости, 30.06.2022
Лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята — изучать территории
Взрослые лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята изучают территории, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:57
2022-06-30T17:57
2022-06-30T17:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
сергей бурмистров
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрослые лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята изучают территории, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее на Университетском проспекте на западе Москвы была замечена взрослая лиса."Лисы живут в парках Москвы, поэтому нет ничего удивительного, что их можно заметить в разных частях города. Тем более сейчас лисята этого года уже подросли и изучают новые для себя территории. А взрослые особи много перемещаются по городу в поисках еды", - сказал Бурмистров.
https://ria.ru/20220623/cherepakhi-1798759374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, сергей бурмистров