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Лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята — изучать территории - РИА Новости, 30.06.2022
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Лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята — изучать территории
Лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята — изучать территории - РИА Новости, 30.06.2022
Лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята — изучать территории
Взрослые лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята изучают территории, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:57
2022-06-30T17:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
сергей бурмистров
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрослые лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята изучают территории, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее на Университетском проспекте на западе Москвы была замечена взрослая лиса."Лисы живут в парках Москвы, поэтому нет ничего удивительного, что их можно заметить в разных частях города. Тем более сейчас лисята этого года уже подросли и изучают новые для себя территории. А взрослые особи много перемещаются по городу в поисках еды", - сказал Бурмистров.
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москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы, сергей бурмистров
17:57 30.06.2022
 

Лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята — изучать территории

© Фото : Игорь Шпиленок, Кроноцкий заповедникЛиса с лисятами
Лиса с лисятами - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : Игорь Шпиленок, Кроноцкий заповедник
Лиса с лисятами. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Взрослые лисы могут бегать по Москве в поисках еды, а лисята изучают территории, сообщил РИА Новости начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее на Университетском проспекте на западе Москвы была замечена взрослая лиса.
"Лисы живут в парках Москвы, поэтому нет ничего удивительного, что их можно заметить в разных частях города. Тем более сейчас лисята этого года уже подросли и изучают новые для себя территории. А взрослые особи много перемещаются по городу в поисках еды", - сказал Бурмистров.
Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 19:16Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Болотные черепахи появились на природных территориях Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. МосквыСергей Бурмистров
 
 
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