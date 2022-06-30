https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799186464.html

Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске

Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске - РИА Новости, 30.06.2022

Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске

Дефицит горюче-смазочных материалов (ГСМ) начали испытывать украинские войска, потеряв контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:33

2022-06-30T10:33

2022-06-30T10:49

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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Дефицит горюче-смазочных материалов (ГСМ) начали испытывать украинские войска, потеряв контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о полном контроле над Лисичанским НПЗ."Потеряв территорию завода, они (украинские силовики – ред.) начали испытывать дефицит ГСМ. Некоторую технику они уже бросают при отходе по этой причине", - сказал Марочко.

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

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Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр