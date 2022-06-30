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Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске
Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске - РИА Новости, 30.06.2022
Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске
Дефицит горюче-смазочных материалов (ГСМ) начали испытывать украинские войска, потеряв контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:33
2022-06-30T10:49
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Дефицит горюче-смазочных материалов (ГСМ) начали испытывать украинские войска, потеряв контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о полном контроле над Лисичанским НПЗ."Потеряв территорию завода, они (украинские силовики – ред.) начали испытывать дефицит ГСМ. Некоторую технику они уже бросают при отходе по этой причине", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
луганская народная республика
лисичанск
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:33 30.06.2022 (обновлено: 10:49 30.06.2022)
 
Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске

Представитель ЛНР Марочко: украинские войска в Лисичанске испытывают дефицит горючего

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск
Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Дефицит горюче-смазочных материалов (ГСМ) начали испытывать украинские войска, потеряв контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о полном контроле над Лисичанским НПЗ.
"Потеряв территорию завода, они (украинские силовики – ред.) начали испытывать дефицит ГСМ. Некоторую технику они уже бросают при отходе по этой причине", - сказал Марочко.
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