https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799186464.html
Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске
Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске - РИА Новости, 30.06.2022
Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске
Дефицит горюче-смазочных материалов (ГСМ) начали испытывать украинские войска, потеряв контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:33
2022-06-30T10:33
2022-06-30T10:49
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Дефицит горюче-смазочных материалов (ГСМ) начали испытывать украинские войска, потеряв контроль над территорией Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Ранее Народная милиция ЛНР заявила о полном контроле над Лисичанским НПЗ."Потеряв территорию завода, они (украинские силовики – ред.) начали испытывать дефицит ГСМ. Некоторую технику они уже бросают при отходе по этой причине", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, лисичанск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:33 30.06.2022 (обновлено: 10:49 30.06.2022)
Силы ЛНР заявили о дефиците горючего у украинских войск в Лисичанске
Представитель ЛНР Марочко: украинские войска в Лисичанске испытывают дефицит горючего