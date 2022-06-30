https://ria.ru/20220630/lgota-1799200750.html

Многодетным семьям Вологодчины предоставили льготу при подключении к газу

Многодетным семьям Вологодчины предоставили льготу при подключении к газу - РИА Новости, 30.06.2022

Многодетным семьям Вологодчины предоставили льготу при подключении к газу

В Вологодской области многодетные семьи смогут оплатить подключение дома к газу по программе "Земельный сертификат", сообщил замгубернатора региона Эдуард... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:14

2022-06-30T11:14

2022-06-30T11:21

общество

льготы

сжиженный природный газ

многодетные семьи

вологодская область

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ВОЛОГДА, 30 июн – РИА Новости. В Вологодской области многодетные семьи смогут оплатить подключение дома к газу по программе "Земельный сертификат", сообщил замгубернатора региона Эдуард Зайнак.Законодательное собрание области в среду, 29 июня, одобрило предложение областного правительства расширить перечень расходов, которые можно оплатить средствами программы "Земельный сертификат". Ранее деньги разрешалось направить на улучшение жилищных условий: оплату ипотечного кредита, приобретение и строительство жилья.Областная программа "Земельный сертификат", действующая с 2019 года, позволяет многодетным семьям получить вместо бесплатного земельного участка единовременную денежную выплату, этой возможностью воспользовались более 5,5 тысяч многодетных семей."Сегодня мы предложили еще одну цель – технологическое присоединение жилого дома к инженерным коммуникациям, их строительство внутри земельного участка, модернизация, ремонт, реконструкция внутридомовых сетей. В первую очередь, это связано с реализацией проекта социальной догазификации. Сейчас многодетные семьи получат возможность провести эти работы за счет средств земельного сертификата. Но речь идет не только о газе, а обо всех необходимых коммуникациях", - сказал Зайнак.Он добавил, что оплатить подключение инженерных сетей можно не только к жилому дому, но и к подсобному хозяйству."Мера поддержки касается порядка трех тысяч многодетных семей. Размер выплаты будет рассчитываться как средняя по области кадастровая стоимость десяти соток земли. Сейчас это 122 635 рублей", - пояснил замгубернатора.

https://ria.ru/20220628/cherepovets-1798633021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, льготы, сжиженный природный газ, многодетные семьи