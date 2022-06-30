https://ria.ru/20220630/lavrov-1799350721.html

Лавров намерен расширить диалог с союзниками в ответ на политику Запада

Лавров намерен расширить диалог с союзниками в ответ на политику Запада - РИА Новости, 30.06.2022

Лавров намерен расширить диалог с союзниками в ответ на политику Запада

Адекватным ответом Москвы на деструктивную линию Запада может стать дальнейшее расширение сотрудничества с ближайшими союзниками, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:24

2022-06-30T17:24

2022-06-30T18:00

александр лукашенко

россия

минск

белоруссия

одкб

евразийский экономический союз

единая россия

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Адекватным ответом Москвы на деструктивную линию Запада может стать дальнейшее расширение сотрудничества с ближайшими союзниками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Убежден, адекватным ответом на деструктивную линию Запада может и должно стать дальнейшее расширение сотрудничества с нашими ближайшими союзниками и единомышленниками, в том числе как в рамках Союзного государства, так и в ОДКБ, Евразийском экономическом союзе, Содружестве Независимых Государств", - сказал он в ходе выездного заседания Комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом."Хорошим примером эффективного реагирования на многочисленные вызовы является наращивание усилий в рамках Союзного государства в интересах минимизации негативных последствий западных санкций для наших граждан и бизнеса", - добавил он.Российский министр находится с рабочим визитом в Минске, приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией. Ранее в четверг у него состоялась встреча с президентом страны Александром Лукашенко.Макей подчеркнул, что товарооборот между Белоруссией и Россией в январе-апреле этого года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 10%. "Ни для кого не секрет, что продукция белорусских и российских предприятий популярна и востребована в обеих странах. В то же время потенциал наращивания взаимных поставок и кооперации все еще огромен", - сказал он.Глава МИД Белоруссии заявил, что на встрече со своим российским коллегой предметно обсудил широкий спектр тем белорусско-российского сотрудничества, включая ряд вопросов взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран, а также актуальные и наиболее острые пункты международной повестки.Он заявил, что в последние годы наблюдается существенная активизация совместной работы Белоруссии и России по всем направлениям. Министр подчеркнул, что с подписанием в ноябре 2021 года декрета об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства и союзных программ интеграция вышла на принципиально новую ступень, и развитие международной ситуации "еще раз однозначно подтвердило правильность этого решения".Макей рассказал, что на прошедших переговорах обсуждена взаимная помощь в укреплении и развитии отношений с третьими странами. "Мир гораздо больше, чем только коллективный Запад, и мы сегодня активно идем туда, где нас ждут и готовы вести с нами конструктивный и равноправный диалог", - подчеркнул глава белорусского МИД.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

https://ria.ru/20220630/zavisimost-1799325978.html

россия

минск

белоруссия

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александр лукашенко, россия, минск, белоруссия, одкб, евразийский экономический союз, единая россия