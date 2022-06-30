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Макей обсудил с Лавровым расширение участия в международных организациях - РИА Новости, 30.06.2022
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Макей обсудил с Лавровым расширение участия в международных организациях
Макей обсудил с Лавровым расширение участия в международных организациях - РИА Новости, 30.06.2022
Макей обсудил с Лавровым расширение участия в международных организациях
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым расширение участия Минска в международных организациях, в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:39
2022-06-30T16:39
в мире
цены на нефть
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым расширение участия Минска в международных организациях, в частности, интерес представляет ШОС."Признателен российским коллегам за всестороннюю консультативную помощь в вопросах, которые касаются возможного расширения участия Беларуси в многосторонних форматах. Мы сегодня детально на эту тему говорили. Благодаря конструктивной позиции России хорошие перспективы для нас открываются на треке взаимодействия с ШОС. Мы заинтересованы в различных статусах присутствовать и в других конструктивных объединениях", - сказал Макей журналистам по итогам переговоров с российским коллегой в Минске.Он также заявил, что две страны успешно реализуют план согласованных действий в области внешней политики, проводят планово межмидовские консультации. По словам министра, в ближайшее время запланированы консультации по развитию отношений с Сирией, Пакистаном, Ираном, Афганистаном, по латиноамерканской тематике, сотрудничеству с ЕС, ОБСЕ и другими европейскими организациями.Он также констатировал потенциал развития торговли между Белоруссией и Россией, выразил надежду, что при сохранении нынешних темпов роста торговли удастся в текущем году достичь ее исторического максимума.
https://ria.ru/20220627/iskander-1798451956.html
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в мире, цены на нефть, белоруссия, минск, россия, шос, евросоюз, обсе
16:39 30.06.2022
 
Макей обсудил с Лавровым расширение участия в международных организациях

Глава МИД Белоруссии Макей обсудил с Лавровым участие в международных организациях

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым расширение участия Минска в международных организациях, в частности, интерес представляет ШОС.
"Признателен российским коллегам за всестороннюю консультативную помощь в вопросах, которые касаются возможного расширения участия Беларуси в многосторонних форматах. Мы сегодня детально на эту тему говорили. Благодаря конструктивной позиции России хорошие перспективы для нас открываются на треке взаимодействия с ШОС. Мы заинтересованы в различных статусах присутствовать и в других конструктивных объединениях", - сказал Макей журналистам по итогам переговоров с российским коллегой в Минске.
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Он также заявил, что две страны успешно реализуют план согласованных действий в области внешней политики, проводят планово межмидовские консультации. По словам министра, в ближайшее время запланированы консультации по развитию отношений с Сирией, Пакистаном, Ираном, Афганистаном, по латиноамерканской тематике, сотрудничеству с ЕС, ОБСЕ и другими европейскими организациями.
Он также констатировал потенциал развития торговли между Белоруссией и Россией, выразил надежду, что при сохранении нынешних темпов роста торговли удастся в текущем году достичь ее исторического максимума.
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