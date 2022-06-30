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Лавров обвинил Запад в эгоизме - РИА Новости, 30.06.2022
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Лавров обвинил Запад в эгоизме
Лавров обвинил Запад в эгоизме - РИА Новости, 30.06.2022
Лавров обвинил Запад в эгоизме
Запад занял эгоистичную позицию, пытается навязать всем свою диктатуру и предъявляет ультиматумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров со... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:22
2022-06-30T15:22
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оон
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Запад занял эгоистичную позицию, пытается навязать всем свою диктатуру и предъявляет ультиматумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.Глава российского дипведомства выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за аудиенцию, которая "подтверждает особый характер наших отношений, нашего союзничества, стратегического партнерства"."В ходе продолжительной беседы мы сегодня подробно обсудили ситуацию в мире, те проблемы, с которыми сталкиваются международные отношения и усилия по сохранению международного права в результате эгоистичной позиции и политики Запада, который пытается навязать всем свою диктатуру, предъявляет ультиматумы, не гнушается никакими методами подчинения", - сказал Лавров в начале переговоров с министром иностранных дел Белоруссии."На кону действительно будущее мироустройства, и мы вернемся к истокам и будем на практике отстаивать принципы Устава ООН, прежде всего, принцип суверенного равенства государств. Либо мир будет погружен в хаос на длительную перспективу. Наш выбор очевиден. Мы за безусловное уважение международного права, и мы эту позицию вместе с нашими белорусскими союзниками и другими союзниками будем отстаивать", - подчеркнул российский министр.Он находится в Минске с рабочим визитом, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией. Ранее в четверг у Лаврова состоялась встреча с Лукашенко.
https://ria.ru/20220622/amerika-1797127823.html
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цены на нефть, в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия, минск, оон, сергей лавров
15:22 30.06.2022
 
Лавров обвинил Запад в эгоизме

Лавров: Запад занял эгоистичную позицию, навязывая всем свою диктатуру

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Запад занял эгоистичную позицию, пытается навязать всем свою диктатуру и предъявляет ультиматумы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в начале переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Глава российского дипведомства выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за аудиенцию, которая "подтверждает особый характер наших отношений, нашего союзничества, стратегического партнерства".
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"В ходе продолжительной беседы мы сегодня подробно обсудили ситуацию в мире, те проблемы, с которыми сталкиваются международные отношения и усилия по сохранению международного права в результате эгоистичной позиции и политики Запада, который пытается навязать всем свою диктатуру, предъявляет ультиматумы, не гнушается никакими методами подчинения", - сказал Лавров в начале переговоров с министром иностранных дел Белоруссии.
"На кону действительно будущее мироустройства, и мы вернемся к истокам и будем на практике отстаивать принципы Устава ООН, прежде всего, принцип суверенного равенства государств. Либо мир будет погружен в хаос на длительную перспективу. Наш выбор очевиден. Мы за безусловное уважение международного права, и мы эту позицию вместе с нашими белорусскими союзниками и другими союзниками будем отстаивать", - подчеркнул российский министр.
Он находится в Минске с рабочим визитом, приуроченным к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией. Ранее в четверг у Лаврова состоялась встреча с Лукашенко.
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Цены на нефтьВ миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияМинскООНСергей Лавров
 
 
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