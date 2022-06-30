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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 51,45 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 51,45 рубля - РИА Новости, 30.06.2022
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 51,45 рубля
Рубль завершил торги четверга ростом к основным инвалютам, за июнь отечественная валюта укрепилась к доллару на 16,34%, к евро – на 13,86%, до 51,45 и 53,69... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:53
2022-06-30T19:53
2022-06-30T19:53
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рубль завершил торги четверга ростом к основным инвалютам, за июнь отечественная валюта укрепилась к доллару на 16,34%, к евро – на 13,86%, до 51,45 и 53,69 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 1,79 рубля - до 51,45 рубля, евро - на 2,31 рубля, до 53,69 рубля.По итогам июня доллар подешевел на 10,05 рубля (16,34%), евро – на 8,64 рубля (13,86%).При этом 29 июня доллар и евро обновили многолетние минимумы, упав на Московской бирже до 50,01 рубля и 52,7 рубля соответственно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 51,45 рубля
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже в четверг упал до 51,45 рубля, евро — до 53,69