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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 51,45 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 51,45 рубля - РИА Новости, 30.06.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже упал до 51,45 рубля

Рубль завершил торги четверга ростом к основным инвалютам, за июнь отечественная валюта укрепилась к доллару на 16,34%, к евро – на 13,86%, до 51,45 и 53,69... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:53

2022-06-30T19:53

2022-06-30T19:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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доллар

курс доллара

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рубль завершил торги четверга ростом к основным инвалютам, за июнь отечественная валюта укрепилась к доллару на 16,34%, к евро – на 13,86%, до 51,45 и 53,69 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск упал на 1,79 рубля - до 51,45 рубля, евро - на 2,31 рубля, до 53,69 рубля.По итогам июня доллар подешевел на 10,05 рубля (16,34%), евро – на 8,64 рубля (13,86%).При этом 29 июня доллар и евро обновили многолетние минимумы, упав на Московской бирже до 50,01 рубля и 52,7 рубля соответственно.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, московская биржа, россия, валюта, динамика курсов валют, доллар, курс доллара, рубль, курс рубля, евро