https://ria.ru/20220630/kupyura-1799215887.html

В ЦБ заявили, что не рассматривают выпуск купюры в десять тысяч рублей

В ЦБ заявили, что не рассматривают выпуск купюры в десять тысяч рублей - РИА Новости, 30.06.2022

В ЦБ заявили, что не рассматривают выпуск купюры в десять тысяч рублей

Банк России не рассматривает возможность выпуска банкноты номиналом в 10 тысяч рублей, заявил зампред регулятора Сергей Белов. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:54

2022-06-30T11:54

2022-06-30T11:54

экономика

россия

москва

центральный банк рф (цб рф)

сергей белов

деньги

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Банк России не рассматривает возможность выпуска банкноты номиналом в 10 тысяч рублей, заявил зампред регулятора Сергей Белов."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности выпуска банкноты номиналом 10 тысяч рублей.Банкнотный ряд в России сегодня представлен купюрами номиналом 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Последний раз он дополнялся в 2017 году - тогда в обращение были введены 200 и 2000 рублей.Ранее в четверг ЦБ представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, москва, центральный банк рф (цб рф), сергей белов, деньги