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В ЦБ заявили, что не рассматривают выпуск купюры в десять тысяч рублей - РИА Новости, 30.06.2022
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В ЦБ заявили, что не рассматривают выпуск купюры в десять тысяч рублей
В ЦБ заявили, что не рассматривают выпуск купюры в десять тысяч рублей - РИА Новости, 30.06.2022
В ЦБ заявили, что не рассматривают выпуск купюры в десять тысяч рублей
Банк России не рассматривает возможность выпуска банкноты номиналом в 10 тысяч рублей, заявил зампред регулятора Сергей Белов. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:54
2022-06-30T11:54
экономика
россия
москва
центральный банк рф (цб рф)
сергей белов
деньги
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Банк России не рассматривает возможность выпуска банкноты номиналом в 10 тысяч рублей, заявил зампред регулятора Сергей Белов."Нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности выпуска банкноты номиналом 10 тысяч рублей.Банкнотный ряд в России сегодня представлен купюрами номиналом 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Последний раз он дополнялся в 2017 году - тогда в обращение были введены 200 и 2000 рублей.Ранее в четверг ЦБ представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
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экономика, россия, москва, центральный банк рф (цб рф), сергей белов, деньги
11:54 30.06.2022
 
В ЦБ заявили, что не рассматривают выпуск купюры в десять тысяч рублей

Зампред ЦБ Белов: Банк России не рассматривает выпуск купюры в десять тысяч рублей

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Банк России не рассматривает возможность выпуска банкноты номиналом в 10 тысяч рублей, заявил зампред регулятора Сергей Белов.
"Нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности выпуска банкноты номиналом 10 тысяч рублей.
Банкнотный ряд в России сегодня представлен купюрами номиналом 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Последний раз он дополнялся в 2017 году - тогда в обращение были введены 200 и 2000 рублей.
Ранее в четверг ЦБ представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной - памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года будут также модернизированы в период 2022-2025 годов. Так, обновленные 1 000 и 5 000 рублей будут выпущены в обращение в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году и 10 и 50 рублей - в 2025 году.
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ЭкономикаРоссияМоскваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сергей БеловДеньги
 
 
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