https://ria.ru/20220630/kupyura-1799201039.html

Банк России представил новую купюру номиналом сто рублей

Банк России представил новую купюру номиналом сто рублей - РИА Новости, 30.06.2022

Банк России представил новую купюру номиналом сто рублей

Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной — мемориал в Ржеве. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:14

2022-06-30T11:14

2022-06-30T15:42

экономика

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Банк России представил новую купюру номиналом 100 рублей, на лицевой стороне банкноты изображена Москва, на обратной — мемориал в Ржеве.Как рассказал на презентации зампред ЦБ Сергей Белов, среди видов столицы — Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах."Основное изображение — Ржевский мемориал советскому солдату. Это самый масштабный памятник, возведенный в современной России. Он <...> ровно два года назад был открыт в Тверской области. На втором плане вы можете увидеть музей-заповедник "Куликово поле", — продолжил замглавы регулятора.Новые купюры будут покрыты лаком, что на треть удлинит срок их службы.На банкноты нанесут QR-код, пройдя по которому можно будет прочитать подробное описание художественного оформления и защитного комплекса банкнот. Кроме того, в ближайшее время будет доступно для скачивания мобильное приложение "Банкноты Банка России".Белов заявил, что ЦБ заменит купюры образца 1997 года по ранее озвученному графику. Так, тысячу и пять тысяч рублей выпустят в обращение в 2023 году, их эскизы уже начали разрабатывать, новые 500 рублей увидят свет в 2024 году, десять и 50 рублей — в 2025-м.В апреле банки просили регулятор отложить обновление банкнотного ряда из-за проблем с поставкой и техобслуживанием иностранного оборудования.

https://ria.ru/20220428/bankomat-1785856387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика