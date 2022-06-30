https://ria.ru/20220630/kontrakty-1799372629.html
Россия будет добросовестно исполнять свои контракты и дальше, заявил Путин
Россия будет добросовестно исполнять свои контракты и дальше, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Россия будет добросовестно исполнять свои контракты и дальше, заявил Путин
Россия намерена и далее добросовестно исполнять контракты по поставке энергоносителей, продовольствия и удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:12
2022-06-30T18:12
2022-06-30T18:12
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия намерена и далее добросовестно исполнять контракты по поставке энергоносителей, продовольствия и удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, безусловно, намерены и далее добросовестно исполнять свои контрактные обязательства по поставке продовольствия, удобрения, а также энергоносителей и других критически важных товаров", - сказал Путин журналистам по итогам российско-индонезийских переговоров.
https://ria.ru/20220630/logistika-1799371358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, владимир путин, россия
Россия будет добросовестно исполнять свои контракты и дальше, заявил Путин
Путин: Россия будет добросовестно исполнять контракты на энергоносители и продовольствие