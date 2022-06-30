https://ria.ru/20220630/kontrakty-1799372629.html

Россия будет добросовестно исполнять свои контракты и дальше, заявил Путин

Россия будет добросовестно исполнять свои контракты и дальше, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022

Россия будет добросовестно исполнять свои контракты и дальше, заявил Путин

Россия намерена и далее добросовестно исполнять контракты по поставке энергоносителей, продовольствия и удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:12

2022-06-30T18:12

2022-06-30T18:12

экономика

цены на нефть

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия намерена и далее добросовестно исполнять контракты по поставке энергоносителей, продовольствия и удобрений, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, безусловно, намерены и далее добросовестно исполнять свои контрактные обязательства по поставке продовольствия, удобрения, а также энергоносителей и других критически важных товаров", - сказал Путин журналистам по итогам российско-индонезийских переговоров.

https://ria.ru/20220630/logistika-1799371358.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, владимир путин, россия