https://ria.ru/20220630/konflikty-1799283351.html
Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море
Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море - РИА Новости, 30.06.2022
Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море
Нельзя исключать, что в ближайшее время с целью наращивания давления на Россию Запад предпримет попытки создать военную напряженность вплоть до локальных... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:08
2022-06-30T15:08
2022-06-30T15:08
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789025848_0:111:3242:1935_1920x0_80_0_0_366aa66612f1c5636c1296655b43a8d4.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нельзя исключать, что в ближайшее время с целью наращивания давления на Россию Запад предпримет попытки создать военную напряженность вплоть до локальных конфликтов, полагает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789025848_259:0:2984:2044_1920x0_80_0_0_91c2862aed6fe568ab48892948bb59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море
Эксперт Сивков: Запад для ослабления России может создавать очаги напряженности на море
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нельзя исключать, что в ближайшее время с целью наращивания давления на Россию Запад предпримет попытки создать военную напряженность вплоть до локальных конфликтов, полагает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
"Запад отчетливо понимает, ...что продолжение длительной санкционной политики губительно для него, и он будет торопиться. Я не исключаю, что в ближайшее время в контексте наращивания давления на Россию будут предприняты попытки создать военные напряженности, вплоть до военных локальных конфликтов, в первую очередь на океанских и морских театрах военных действий", - заявил эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.