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Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/konflikty-1799283351.html
Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море
Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море - РИА Новости, 30.06.2022
Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море
Нельзя исключать, что в ближайшее время с целью наращивания давления на Россию Запад предпримет попытки создать военную напряженность вплоть до локальных... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:08
2022-06-30T15:08
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нельзя исключать, что в ближайшее время с целью наращивания давления на Россию Запад предпримет попытки создать военную напряженность вплоть до локальных конфликтов, полагает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:08 30.06.2022
 
Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море

Эксперт Сивков: Запад для ослабления России может создавать очаги напряженности на море

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Ярослав Мудрый" в акватории Балтийского моря
Сторожевой корабль Ярослав Мудрый в акватории Балтийского моря - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" в акватории Балтийского моря. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нельзя исключать, что в ближайшее время с целью наращивания давления на Россию Запад предпримет попытки создать военную напряженность вплоть до локальных конфликтов, полагает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
"Запад отчетливо понимает, ...что продолжение длительной санкционной политики губительно для него, и он будет торопиться. Я не исключаю, что в ближайшее время в контексте наращивания давления на Россию будут предприняты попытки создать военные напряженности, вплоть до военных локальных конфликтов, в первую очередь на океанских и морских театрах военных действий", - заявил эксперт в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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