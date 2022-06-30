https://ria.ru/20220630/konflikty-1799283351.html

Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море

Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море - РИА Новости, 30.06.2022

Эксперт допустил создание Западом военных конфликтов на море

Нельзя исключать, что в ближайшее время с целью наращивания давления на Россию Запад предпримет попытки создать военную напряженность вплоть до локальных... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:08

2022-06-30T15:08

2022-06-30T15:08

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Нельзя исключать, что в ближайшее время с целью наращивания давления на Россию Запад предпримет попытки создать военную напряженность вплоть до локальных конфликтов, полагает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донбасс

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владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр